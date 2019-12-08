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Под силу только девушкам: простой трюк на видео поставил сеть в тупик

Поднять стул в определенных условиях парни не могут, как оказалось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Трюк со стулом озадачил сеть Фото: Lucas Raggers / Unsplash
Трюк со стулом озадачил сеть
Фото: Lucas Raggers / Unsplash

В интернете запустили новый челлендж: учасникам нужно подойти вплотную к стене, сделать два шага назад, затем согнуться под углом 90 градусов, упереться головой в стену и попробовать выпрямиться, поднимая стул. Оказалось, повторить это движение могут только девушки, пишет таблоид The Mirror.

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На видео, ставшим вирусным в сети, показано, как девушки с легкостью одна за одной справляются с поставленной задачей, чего не скажешь о парнях, которые выполнить вышеупомянутый трюк не могут.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

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По словам ученого Джереми Джонсона, все дело в центре тяжести: у девушек он находится ниже бедер, а у парней гораздо выше. Поэтому, когда первые сгибаются над стулом, центр тяжести сосредотачивается над ногами, а у вторых – под.

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Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

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Источник: Сегодня
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