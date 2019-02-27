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Подарок для мамы на 8 Марта: что выбрать

Предлагаем список самых интересных подарков для мам на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Узнайте, как выбрать подарок маме на 8 Марта
Узнайте, как выбрать подарок маме на 8 Марта
Фото: Depositphotos

Самыми желанными для женщин подарками на 8 Марта являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин, косметика, а также забота и внимание. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенного опроса. Кроме всего вышеперечисленного, сайт Сегодня.Lifestyle предлагает свой список интересных и оригинальных подарков для мамы на 8 Марта.

Подарок для мамы на 8 Марта: интересные и оригинальные идеи

  • Всевозможные сувениры, например, великолепная ваза для цветов или подставка для конфет, печенья из французского стекла. Также вы можете купить роскошный фотоальбом.
  • Украшения из драгоценных металлов и камней. Уместно будет подарить серьги, цепочку, браслет или кулон.
  • Если ваша мама любит следить за своим внешнем видом и красотой, сделайте ей подарки на 8 марта в виде набора косметики, сертификата на посещение салона красоты, купите новый омолаживающий крем.

Что подарить маме на 8 Марта?

  • Палантин, платок или теплую шаль, выполненную из натуральной шерсти.
  • Кожаные перчатки или брендовые варежки, оснащенные меховыми манжетами или замшевыми вставками.
  • Хороший зонт, который украшает необычный орнамент, яркая картинка, тематическая аппликация или ажурная ручка-трость.
  • Комплект постельного белья.
  • Массажные ванночки для ног, набор массажных щеток или электрических расчесок для волос.

Какой подарок выбрать для мамы на 8 Марта?

  • Если ваша мама очень любит готовить, можете выбрать для подарка на 8 марта кухонные полотенца, яркие прихватки для горячей посуды, набор красивой посуды, новую скатерть, книгу с рецептами.
  • В последнее время всюду идет пропаганда здорового образа жизни, поэтому рассмотрите в качестве подарка современную пароварку или мультиварку.
  • Альбом репродукций.
  • Диски с музыкой или фильмами.
  • Билеты на премьерный спектакль.
  • Книги.
  • Комнатные растения.
  • Универсальные презенты, сделанные своими руками.

Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной на 8 Марта в Украине. Также сайт "Сегодня" рассказывал об истории и значении женского дня.

Смотрите видео: какие подарки на 8 марта получают звездные женщины

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Источник: Сегодня
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