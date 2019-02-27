Подарок для мамы на 8 Марта: что выбрать

Предлагаем список самых интересных подарков для мам на 8 Марта

Узнайте, как выбрать подарок маме на 8 Марта Фото: Depositphotos

Самыми желанными для женщин подарками на 8 Марта являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин, косметика, а также забота и внимание. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенного опроса. Кроме всего вышеперечисленного, сайт Сегодня.Lifestyle предлагает свой список интересных и оригинальных подарков для мамы на 8 Марта.

Подарок для мамы на 8 Марта: интересные и оригинальные идеи

Всевозможные сувениры, например, великолепная ваза для цветов или подставка для конфет, печенья из французского стекла. Также вы можете купить роскошный фотоальбом.

Украшения из драгоценных металлов и камней. Уместно будет подарить серьги, цепочку, браслет или кулон.

Если ваша мама любит следить за своим внешнем видом и красотой, сделайте ей подарки на 8 марта в виде набора косметики, сертификата на посещение салона красоты, купите новый омолаживающий крем.

Что подарить маме на 8 Марта?

Палантин, платок или теплую шаль, выполненную из натуральной шерсти.

Кожаные перчатки или брендовые варежки, оснащенные меховыми манжетами или замшевыми вставками.

Хороший зонт, который украшает необычный орнамент, яркая картинка, тематическая аппликация или ажурная ручка-трость.

Комплект постельного белья.

Массажные ванночки для ног, набор массажных щеток или электрических расчесок для волос.

Какой подарок выбрать для мамы на 8 Марта?

Если ваша мама очень любит готовить, можете выбрать для подарка на 8 марта кухонные полотенца, яркие прихватки для горячей посуды, набор красивой посуды, новую скатерть, книгу с рецептами.

В последнее время всюду идет пропаганда здорового образа жизни, поэтому рассмотрите в качестве подарка современную пароварку или мультиварку.

Альбом репродукций.

Диски с музыкой или фильмами.

Билеты на премьерный спектакль.

Книги.

Комнатные растения.

Универсальные презенты, сделанные своими руками.

Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной на 8 Марта в Украине. Также сайт "Сегодня" рассказывал об истории и значении женского дня.

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