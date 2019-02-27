Подарок для мамы на 8 Марта: что выбрать
Предлагаем список самых интересных подарков для мам на 8 Марта
Самыми желанными для женщин подарками на 8 Марта являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин, косметика, а также забота и внимание. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенного опроса. Кроме всего вышеперечисленного, сайт Сегодня.Lifestyle предлагает свой список интересных и оригинальных подарков для мамы на 8 Марта.
Подарок для мамы на 8 Марта: интересные и оригинальные идеи
- Всевозможные сувениры, например, великолепная ваза для цветов или подставка для конфет, печенья из французского стекла. Также вы можете купить роскошный фотоальбом.
- Украшения из драгоценных металлов и камней. Уместно будет подарить серьги, цепочку, браслет или кулон.
- Если ваша мама любит следить за своим внешнем видом и красотой, сделайте ей подарки на 8 марта в виде набора косметики, сертификата на посещение салона красоты, купите новый омолаживающий крем.
Что подарить маме на 8 Марта?
- Палантин, платок или теплую шаль, выполненную из натуральной шерсти.
- Кожаные перчатки или брендовые варежки, оснащенные меховыми манжетами или замшевыми вставками.
- Хороший зонт, который украшает необычный орнамент, яркая картинка, тематическая аппликация или ажурная ручка-трость.
- Комплект постельного белья.
- Массажные ванночки для ног, набор массажных щеток или электрических расчесок для волос.
Какой подарок выбрать для мамы на 8 Марта?
- Если ваша мама очень любит готовить, можете выбрать для подарка на 8 марта кухонные полотенца, яркие прихватки для горячей посуды, набор красивой посуды, новую скатерть, книгу с рецептами.
- В последнее время всюду идет пропаганда здорового образа жизни, поэтому рассмотрите в качестве подарка современную пароварку или мультиварку.
- Альбом репродукций.
- Диски с музыкой или фильмами.
- Билеты на премьерный спектакль.
- Книги.
- Комнатные растения.
- Универсальные презенты, сделанные своими руками.
Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной на 8 Марта в Украине. Также сайт "Сегодня" рассказывал об истории и значении женского дня.
Смотрите видео: какие подарки на 8 марта получают звездные женщины
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Прически на 8 Марта: интересные идеи с фото Рецепт на 8 Марта: салат "Ветка сирени" Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки Куда поехать 8 Марта в Украине: ТОП интересных уголков страны
Источник: Сегодня