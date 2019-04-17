Поддельное кольцо пошатнуло желание девушки выходить замуж

Жених не стал покупать обручальное кольцо с настоящим бриллиантом

Женщине посоветовали разорвать помолвку из-за поддельного кольца Фото: Depositphotos

Автор колонки в американской газете Pittsburgh Post Gazette Натали Бенчивенга посоветовала читательнице расстаться с женихом, который не стал покупать обручальное кольцо с настоящим бриллиантом, сообщает издание Daily Mirror.

Женщина, обратившаяся к ней за помощью, рассказала, что узнала про обман случайно. Она отнесла обручальное кольцо к ювелиру, чтобы застраховать его. Тот посмотрел на камень и объявил, что это не бриллиант, а фианит — синтетический материал, часто используемый для имитации драгоценных камней.

"Когда я спросила жениха, он только отмахнулся, — пишет она. — По его словам, кольцо с настоящим бриллиантом такого размера стоило бы целое состояние, да и какая вообще разница". Он добавил, что ее знакомые все равно ничего не заметят.

Бенчивенга считает, что попытка скрыть подделку — это серьезная проблема. "Мне бы не хотелось связывать жизнь с человеком, который с такой готовностью лжет, чтобы упростить себе жизнь, — написала она в ответе. — Что еще может оказаться ложью? Я бы хорошенько обдумала, что делать дальше".

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти. Также "Сегодня" писали, как таинственная незнакомка на свадьбе влюбила в себя жениха.

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