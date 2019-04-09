Поделки на Пасху своими руками: ТОП-7 творческих идей с фото

Креативные поделки своими руками на Пасху для детей и взрослых

Поделки на Пасху Фото: Pixabay

В канун светлого праздника Воскресения Христова попробуйте заняться рукоделием и, помимо выпечки куличей и раскрашивания писанок, приготовить интересные вещицы и поделки своими руками на Пасху 2019.

Вы сможете украсить ими интерьер дома и в офисе, подарить друзьям или презентовать коллегам. А еще обязательно развивайте творчество у детей и готовьте вместе поделки на Пасху в садик, школу, друзьям и родственникам. А мы поделимся с вами интересными идеями.

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Милые поделки на Пасху из фетра

Поделки в садик на Пасху

Не спешите выбрасывать лоскутики ткани и обрезки из фетра. Лучше привлечь ребенка, включить фантазию и соорудить смешные сумочки-зверушки из ткани. Получатся эффектные поделки на Пасху для детей, которые можно взять в садик или в гости, наполнить сладостями и подарить друзьям.

Плетеные поделки на Пасху из бумаги

Поделки на Пасху своими руками Фото: Pixabay

Другой вариант изготовления корзинок для пасхальных угощений и композиций – это сплести их из лозы, соломки, бумаги и другого материала. Кстати, в последнее время очень популярной техникой стало плетение из газетных полос, а затем обработка изделия краской и лаком. Такие корзинки получаются вполне крепкими и нарядными.

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Креативная поделка из бумаги на Пасху

Поделки из бумаги на Пасху Фото: Pixabay

Если вам знакома техника модульного оригами, то у вас появляется масса вариантов изготовления красивых и разных по сложности поделок на Пасху. Для этого следует заранее заготовить много-много бумажных модулей, из который затем можно сложить такую чудесную композицию – и яйца, и корзинку, и цветы.

Эффектные поделки на тему Пасха из ткани своими руками

Поделки на Пасху: фото Фото: Pixabay

Вот такая чудесная пасхальная овечка получается из куска мешковины и мотка пряжи. Набить эту мягкую игрушку можно искусственным наполнителем, к примеру, синтипоном, глазки сделать из пуговок, а на шею повязать бант. Такого из рук выпускать не захочется.

Красивые поделки на Пасху из макарон: неожиданное решение

Детские поделки на Пасху Фото: Depositphotos

Оказывается, макароны можно не только поглощать с кетчупом, но еще и готовить из них самые разнообразные подарки, сувениры и даже поздравительные открытки. Как вам идея поделки на Пасху в садик из макарон-бантиков? Воспитательница будет приятно удивлена. А вы с ребенком отлично проведете время.

Поделки на Пасху для дома и интерьера из яичной скорлупы

Поделки на Пасху: фото Фото: Pixabay

Главная тема пасхальных праздников это писанки. Для приготовления сдобных куличей вам понадобится много яиц, а вот скорлупу можно с пользой применить для праздничного украшения, сделав, к примеру, интересные композиции с веточками и цветами или развесив нарядные гирлянды по всему дому.

Простые поделки на Пасху своими руками для детей и взрослых

Поделки на Пасху в детский сад Фото: Pixabay

Лаконичные, незамысловатые сувениры и подарки на Пасху можно изготовить из самых простых подручных средств. Что вам для этого понадобится, так это фантазия, творческий настрой и хорошее предпраздничное настроение.

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