Поделки на Пасху своими руками: ТОП-7 творческих идей с фото
Креативные поделки своими руками на Пасху для детей и взрослых
В канун светлого праздника Воскресения Христова попробуйте заняться рукоделием и, помимо выпечки куличей и раскрашивания писанок, приготовить интересные вещицы и поделки своими руками на Пасху 2019.
Вы сможете украсить ими интерьер дома и в офисе, подарить друзьям или презентовать коллегам. А еще обязательно развивайте творчество у детей и готовьте вместе поделки на Пасху в садик, школу, друзьям и родственникам. А мы поделимся с вами интересными идеями.
Милые поделки на Пасху из фетра
Не спешите выбрасывать лоскутики ткани и обрезки из фетра. Лучше привлечь ребенка, включить фантазию и соорудить смешные сумочки-зверушки из ткани. Получатся эффектные поделки на Пасху для детей, которые можно взять в садик или в гости, наполнить сладостями и подарить друзьям.
Плетеные поделки на Пасху из бумаги
Другой вариант изготовления корзинок для пасхальных угощений и композиций – это сплести их из лозы, соломки, бумаги и другого материала. Кстати, в последнее время очень популярной техникой стало плетение из газетных полос, а затем обработка изделия краской и лаком. Такие корзинки получаются вполне крепкими и нарядными.
Креативная поделка из бумаги на Пасху
Если вам знакома техника модульного оригами, то у вас появляется масса вариантов изготовления красивых и разных по сложности поделок на Пасху. Для этого следует заранее заготовить много-много бумажных модулей, из который затем можно сложить такую чудесную композицию – и яйца, и корзинку, и цветы.
Эффектные поделки на тему Пасха из ткани своими руками
Вот такая чудесная пасхальная овечка получается из куска мешковины и мотка пряжи. Набить эту мягкую игрушку можно искусственным наполнителем, к примеру, синтипоном, глазки сделать из пуговок, а на шею повязать бант. Такого из рук выпускать не захочется.
Красивые поделки на Пасху из макарон: неожиданное решение
Оказывается, макароны можно не только поглощать с кетчупом, но еще и готовить из них самые разнообразные подарки, сувениры и даже поздравительные открытки. Как вам идея поделки на Пасху в садик из макарон-бантиков? Воспитательница будет приятно удивлена. А вы с ребенком отлично проведете время.
Поделки на Пасху для дома и интерьера из яичной скорлупы
Главная тема пасхальных праздников это писанки. Для приготовления сдобных куличей вам понадобится много яиц, а вот скорлупу можно с пользой применить для праздничного украшения, сделав, к примеру, интересные композиции с веточками и цветами или развесив нарядные гирлянды по всему дому.
Простые поделки на Пасху своими руками для детей и взрослых
Лаконичные, незамысловатые сувениры и подарки на Пасху можно изготовить из самых простых подручных средств. Что вам для этого понадобится, так это фантазия, творческий настрой и хорошее предпраздничное настроение.
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