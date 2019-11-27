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Подружка невесты устроила погром на свадьбе: курьезное видео

Пока неизвестно, зачем девушка это сделала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей Фото: Álvaro CvG / Unsplash
Свидетельница на свадьбе закидала гостей черепицей
Фото: Álvaro CvG / Unsplash

Во время празднования сербской свадьбы произошел курьезный инцидент: свидетельница вылезла на крышу дома и начала кидать в гостей черепицу. Пока неизвестно, зачем девушка это сделала. Пользователи сети предполагают, что она была пьяна. Об этом пишет сайт Alugy.

Мероприятие проходило во дворе частного дома. В какой-то момент подружка невесты залезла на крышу и начала разбирать ее по кусочкам, а обломки бросать в толпу. На записи слышно, как играет веселая свадебная музыка.

Гости поддержали импровизацию гостьи торжества. Они начали кидать в свидетельницу деньги в качестве награды за шоу.

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Ранее "Сегодня" писали, как лучшая подруга невесты украла идею свадьбы и вышла замуж первой. Кроме этого, мы рассказывали о фронтовой свадьбе, которая закончилась взаимными обвинениями и криминалом. Девушка-психолог обвиняет бывшего мужа в краже, а тот говорит о ее желании отомстить

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