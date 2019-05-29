Пограничники нашли мужчину в бардачке машины: фото

Это уже четвертый нелегал, которого поймали на выезде из Марокко

В Марокко пограничники нашли мужчину в бардачке машины Фото: Pixabay

Африканец придумал один из самых неожиданных способов нелегально пересечь границу с Европейским союзом. Мужчине удалось спрятаться от пограничников в бардачке машины, сообщает CNN.

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Как сообщается, это уже четвертый нелегал, которого поймали на выезде из Марокко. Ранее возле пункта Бени-Ансар на границе с испанской провинцией Мелилья были задержаны еще трое парней и 15-летняя девушка. Двое из них скрылись в специальном отделении за панелью приборов. Третий – за задними сиденьями. Четвертого нашли под фургоном в порту города Мелилья.

В Марокко пограничники нашли в бардачке машины мужчину Фото: CNN

Нелегалы попали в больницу. У них диагностировали асфиксию, дезориентацию, а также боль в суставах.

Нелегал попал в больницу Фото: CNN

Ранее сообщалось, что пограничники на грузинско-турецкой границе обнаружили в чемодане одного из проверяемых граждан Грузии женщину, которая таким образом пыталась попасть в Турцию. Кроме этого, в Швейцарии задержали нелегала, который пытался проникнуть на территорию страны в чемодане.

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