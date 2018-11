Похищение шпица ретривером попало на забавное видео

За два дня ролик набрал больше 7,5 миллионов просмотров

Видео, на котором у женщины практически из рук похитили померанского шпица мгновенно распространилось в сети. А вором оказался золотистый ретривер, передает телеканал "Мир 24".

На записи видно, как большой пес начинает играть со шпицем, а потом неожиданно хватает поводок в зубы и убегает. Чем закончилась погоня, неизвестно.

please enjoy this video i found on reddit of a dog trying to steal another smaller dog pic.twitter.com/tM82uk9XLE