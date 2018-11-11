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Похищение шпица ретривером попало на забавное видео

За два дня ролик набрал больше 7,5 миллионов просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Ретривер украл шпица. Фото: pixabay
Ретривер украл шпица. Фото: pixabay

Видео, на котором у женщины практически из рук похитили померанского шпица мгновенно распространилось в сети. А вором оказался золотистый ретривер, передает телеканал "Мир 24".

На записи видно, как большой пес начинает играть со шпицем, а потом неожиданно хватает поводок в зубы и убегает. Чем закончилась погоня, неизвестно.

За два дня ролик набрал больше 7,5 миллионов просмотров. Пользователи писали в комментариях: "Собака завела себе собаку", "Кажется, это собачьи Ромео и Джульетта".

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Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь. 

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