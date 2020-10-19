Похищенный лемур-сторожил сбежал от преступников и вернулся в зоопарк (фото)

Животное дождалось полицейских в игрушечном домике на детской площадке

В зоопарке Сан-Франциско (США) произошло дерзкое похищение – из вольера пропал 21-летний лемур Маки. Сотрудники зоопарка объявили вознаграждение за любую информацию о животном – 2,1 тысячи долларов, по 100 долларов за каждый год его жизни. А полиция, обнаружив на месте происшествия следы взлома, объявила Маки в розыск. Об этом сообщает Mashable.

Главным подозреваемым оказался 30-летний Кори МакГиллоуэй. Этого мужчину арестовали двумя днями ранее по обвинениям, не связанным с похищением лемура. Но теперь его могут обвинить в ограблении, вандализме и краже животного.

Видео: twitter.com/JustineWaldman

Как позже выяснилось, Маки удалось сбежать от своих похитителей. Он оказался на парковке церкви в соседнем городе. Там его нашел пятилетний мальчик Джеймс Трин из лютеранского детского сада. Лемур перешел со стоянки на детскую площадку и спрятался в игрушечном домике. Оттуда его забрала полиция и вернула в зоопарк.

Джеймс и его семья получили пожизненный абонемент на посещение зоопарка, а вознаграждение в 2,1 тысячи долларов перечислят церкви.

Напомним, ранее ученые обнаружили на Мадагаскаре новый вид лемуров.

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