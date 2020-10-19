Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Похищенный лемур-сторожил сбежал от преступников и вернулся в зоопарк (фото)

Сегодня, 15:29

Животное дождалось полицейских в игрушечном домике на детской площадке

В зоопарке Сан-Франциско (США) произошло дерзкое похищение – из вольера пропал 21-летний лемур Маки. Сотрудники зоопарка объявили вознаграждение за любую информацию о животном – 2,1 тысячи долларов, по 100 долларов за каждый год его жизни. А полиция, обнаружив на месте происшествия следы взлома, объявила Маки в розыск. Об этом сообщает Mashable.

Главным подозреваемым оказался 30-летний Кори МакГиллоуэй. Этого мужчину арестовали двумя днями ранее по обвинениям, не связанным с похищением лемура. Но теперь его могут обвинить в ограблении, вандализме и краже животного.

Читайте также:
Видеохит: голодные лемуры покусали журналиста

Видео: twitter.com/JustineWaldman

Как позже выяснилось, Маки удалось сбежать от своих похитителей. Он оказался на парковке церкви в соседнем городе. Там его нашел пятилетний мальчик Джеймс Трин из лютеранского детского сада. Лемур перешел со стоянки на детскую площадку и спрятался в игрушечном домике. Оттуда его забрала полиция и вернула в зоопарк.

Джеймс и его семья получили пожизненный абонемент на посещение зоопарка, а вознаграждение в 2,1 тысячи долларов перечислят церкви.

Напомним, ранее ученые обнаружили на Мадагаскаре новый вид лемуров.

Смотрите видео: в Черкасском зоопарке злоумышленники украли маленького лемура

Кроме этого, мы показывали, как утка набросилась на лемуров, защищая своего птенца.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Киев на карантине: захватят ли животные улицы города По торговому центру в Харькове бегал "малыш из Мадагаскара": забавное видео В Запорожской области построили пятизвездочный отель для лемуров: милое видео
видео США зоопарк лемуры
Источник: nbcnews.com
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:42Events

Переход на зимнее время: когда украинцы переводят часы осенью-2020

Сегодня, 09:48Шоу-бизнес

После всех ссор и обид: Кухар и Фреймут вместе вышли на паркет "Танців з зірками"

Сегодня, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 19 октября: Водолею нужно остерегаться новых знакомств, а Рыбам – насладиться жизнью

Сегодня, 00:30Шоу-бизнес

Возвращение Арзуманяна и балет Фреймут с Кухар: как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:04Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в восьмом эфире

Вчера, 18:58Шоу-бизнес

"У нас не сложились отношения": супруга умершего блогера Стужука публично попрощалась с ним

Вчера, 13:52Стиль

Маша Ефросинина показала, с чем носить платье в горошек осенью (фото)

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Даша Астафьева поделилась впечатляющими кадрами со съемки под водой

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

Лободе – 38! Любопытные факты из жизни певицы, о которых мало кто знал

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 18 октября: Ракам нужно принимать все решения взвешенно, а Львам – выделить время для себя

17 октябряШоу-бизнес

Едят и не толстеют: Надя Дорофеева и MamaRika поделились секретами стройной фигуры

17 октябряСтиль

Не Елизавета II. Назван самый стильный член британской королевской семьи

17 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 17 октября: Овнам и Тельцам нужно найти время на отдых и восстановление сил

16 октябряШоу-бизнес

Свадьба Остапчуков в 30-ти трогательных фото: как это было

16 октябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром, походах к психологу и отношениях с Винником

16 октябряШоу-бизнес

"Как долго я тебя ждал": Владимир Остапчук расплакался во время свадебной клятвы Кристине Горняк

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
"Все равно": Тарзан сделал новое признание после измены Королевой
"Все равно": Тарзан сделал новое признание после измены Королевой
Как долго пациенты с Covid-19 могут быть заразны
Как долго пациенты с Covid-19 могут быть заразны
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять