Похищенный лемур-сторожил сбежал от преступников и вернулся в зоопарк (фото)
Животное дождалось полицейских в игрушечном домике на детской площадке
В зоопарке Сан-Франциско (США) произошло дерзкое похищение – из вольера пропал 21-летний лемур Маки. Сотрудники зоопарка объявили вознаграждение за любую информацию о животном – 2,1 тысячи долларов, по 100 долларов за каждый год его жизни. А полиция, обнаружив на месте происшествия следы взлома, объявила Маки в розыск. Об этом сообщает Mashable.
Главным подозреваемым оказался 30-летний Кори МакГиллоуэй. Этого мужчину арестовали двумя днями ранее по обвинениям, не связанным с похищением лемура. Но теперь его могут обвинить в ограблении, вандализме и краже животного.
Читайте также:Видеохит: голодные лемуры покусали журналиста
Как позже выяснилось, Маки удалось сбежать от своих похитителей. Он оказался на парковке церкви в соседнем городе. Там его нашел пятилетний мальчик Джеймс Трин из лютеранского детского сада. Лемур перешел со стоянки на детскую площадку и спрятался в игрушечном домике. Оттуда его забрала полиция и вернула в зоопарк.
Джеймс и его семья получили пожизненный абонемент на посещение зоопарка, а вознаграждение в 2,1 тысячи долларов перечислят церкви.
Напомним, ранее ученые обнаружили на Мадагаскаре новый вид лемуров.
Смотрите видео: в Черкасском зоопарке злоумышленники украли маленького лемура
Кроме этого, мы показывали, как утка набросилась на лемуров, защищая своего птенца.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное