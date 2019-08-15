Похороненного мужчину откопали, чтобы переодеть: названа причина

Дядя покойного возмутился, что кенийские офицеры пренебрегли "законами их земли и предков"

В Кении покойника откопали и переодели Фото: Depositphotos

В воскресенье, 11 августа, в Кении утонул 31-летний Мартин Сикуку Алукое. Мужчину похоронили, но уже на следующий день представители организации по делам молодежи округа Какамега, в которой он работал, пришли к его семье и попросили вернуть униформу. Родственники объяснили, что именно в этой одежде кениец лежит в гробу. Власти, в свою очередь, потребовали, чтобы мертвеца выкопали и отдали казенные вещи. Об этом сообщает местная газета The Daily Nation.

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По законам страны, администрация должна была получить судебное разрешение на эксгумацию тела. Приказ исполнили вопреки воле семьи и без привлечения верховных инстанций.

Дядя Сикуку Алукое – Фрэнсис Мутамба, возмутился, что офицеры пренебрегли "законами их земли и предков" и выкопали гроб ради униформы. Он утверждает, что власти округа Какамега присутствовали на похоронах и не возражали, что покойный был одет в рабочий костюм. В результате покойного переодели в другие вещи, а униформу забрали.

Ранее "Сегодня" писали, как присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Кроме того, мы сообщали, что в Фастове перепутали покойников.

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