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Похудела на 50 кг: преображение актрисы повергло сеть шок

Джанна Шортино показала в соцсетях, как она выглядит сейчас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Джанна Шортино
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc

Актриса Джанна Шортино меньше чем за год сумела похудеть на 50 килограммов. Мотивацией для девушки стало утверждение на роль Трейси Тернблад в мюзикле "Лак для волос". Ее героиня в постановке – танцовщица с избыточным весом, которая избавляется от стереотипов и начинает добиваться своих целей. Об этом сообщает таблоид The Sun.

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Шортине в 2016 году провели операцию по усечению желудка. С того момента у нее начался активный этап преображения. Актриса полностью пересмотреть свой образ жизни и занялась спортом. "Раньше я ела хоть и здоровую еду, но слишком много. Курица, овощи – все сверх всякой меры", – отметила Джанна, которая до этого перепробовала все диеты, но похудеть ей никак не удавалось.

Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
Джанна Шортино
Фото: facebook.com/pg/gifitnyc
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За десять месяцев после операции девушка сбросила 50 килограммов. Фотографиями преображения она делится в своих социальных сетях. "Некоторые мои знакомые настолько потрясены тем, как я сейчас выгляжу, что даже не узнают меня", – подчеркивает похудевшая актриса.

Также "Сегодня" сообщали, как 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, мы рассказывали о похудевшей на 90 килограммов девушка, которая назвала главное условие сброса веса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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