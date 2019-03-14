Похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь: фото

Мужчина рассказывает, что любое занятие доставляло ему трудности

Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook

32-летний житель Великобритании Люк Уизерс из города Хаверхилл, графство Саффолк, похудел вдвое и нашел свою любовь. Мужчина рассказывает, что он долгое время находился без отношений и активно пытался привлечь внимание противоположного пола, однако все попытки оказывались безуспешными.

150-килограмовый британец вспоминает, что любое занятие доставляло ему трудности. "У меня практически не было мотивации что-либо изменить, поскольку я чувствовал себя очень вялым", – добавил он в комментарии таблоиду Daily Mail.

Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook Люк Уизерс Фото: Luke Withers / Facebook 1/7

Уизерс решил привести себя в форму и записаться в местную группу Slimming World ("Худеющий мир") после того, как его старший брат Кеннет сбросил около 38 килограммов, будучи участником группы. После вступления в Slimming World он основательно пересмотрел свое питание и начал самостоятельно готовить здоровую пищу.

Люк купил абонемент в тренажерный зал, занялся бегом и теперь готовится к полумарафону, запланированному на воскресенье, 17 марта. За год он смог сбросить почти 70 килограммов лишнего веса.

После трансформации тела Уизерс сделал коллаж фотографий до и после похудения и опубликовал снимок на сайте знакомств. Там он познакомился с девушкой, с которой встречается уже около трех месяцев. Британец признался, что теперь с каждым днем становится все более энергичным и уверенным в себе.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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