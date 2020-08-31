Похудевшая на 41 кг женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса: фото

Джоанна Ллойд кардинально изменила свой рацион

42-летняя мать двоих детей Джоанна Ллойд из австралийского города Джелонг за год похудела на 41 килограмм и раскрыла секрет сброса веса без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание News.com.au.

Сначала женщина кардинально изменила свой рацион. Она начала готовить пищу самостоятельно, избегая добавленного сахара, а также отказалась от полуфабрикатов. Кроме этого, австралийка записалась в спортзал. "Занимаюсь на беговой дороже по полчаса в день. Выполняю тренировки из мобильного приложения", – рассказывает она.

Джоанна Ллойд похудела за год на 41 кг Фото: The Healthy Mummy Джоанна Ллойд похудела за год на 41 кг Фото: The Healthy Mummy Джоанна Ллойд похудела за год на 41 кг Фото: The Healthy Mummy Джоанна Ллойд похудела за год на 41 кг Фото: The Healthy Mummy Джоанна Ллойд похудела за год на 41 кг Фото: The Healthy Mummy Джоанна Ллойд похудела за год на 41 кг Фото: The Healthy Mummy 1/6

Чтобы сбрасывать вес максимально эффективно, Ллойд советует ставить перед собой небольшие достижимые цели. "Нужно делать это день за днем, и все получится", – утверждает похудевшая женщина.

В результате за год Джоанна похудела 41 килограмм. Женщина даже устроила фотосессию в купальнике.

Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.

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