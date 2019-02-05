Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Похудевшая на 70 килограммов девушка стала моделью: фото

Американка Доминик Монтгомери сильно переживала из-за веса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:55
Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE
Американка похудела вдвое
Фото: PA REAL LIFE

Доминик Монтгомери из Лос-Анджелеса, штат Калифорния (США), сумела похудеть почти в два раза и стала профессиональной моделью. Девушка с пяти лет страдала от расстройства пищевого поведения и постоянно переедала.

Монтгомери сильно переживала из-за веса и опробовала множество диет, однако они ей не помогали. В какой-то момент она решила сдаться и начала есть все подряд. "Я ела как минимум пять тысяч калорий в день. Часто я ела в машине, чтобы не попадаться людям на глаза, и ненавидела себя", – призналась она журналисту издания The Mirror.

В 19 лет ее вес составлял 135 килограммов. Однажды она отправилась на пляж с друзьями и во время купания не смогла выбраться из воды во время прилива из-за лишнего веса. Друзья не смогли ее поднять. Девушка чуть не погибла и с того момента снова вознамерилась похудеть.

Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE
Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE
Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE
Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE
Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE
Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE
1/6

За четыре года ей удалось сбросить 70 килограммов. Монтгомери заставила себя отказаться от фастфуда и начала ходить в тренажерный зал. И уже в октябре 2018 года американке удалось осуществить мечту детства: она вышла на подиум во время Недели моды в Лос-Анджелесе.

Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности. Также мы писали, о неожиданных секретах "умного" похудения: восемь простых шагов. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых.

Смотрите видео: секреты похудения без усилий

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса Парень признался, как похудел на 160 килограммов: фото Диета Дюкана: особенности похудения "Зважені та щасливі" 8-й сезон: сегодня состоится грандиозный суперфинал проекта
фото видео США похудение как похудеть
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Поклонники в восторге от изысканной фотосессии Алины Гросу
Поклонники в восторге от изысканной фотосессии Алины Гросу
Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз
Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз
49-летняя Дженнифер Лопес показала безупречную фигуру
49-летняя Дженнифер Лопес показала безупречную фигуру

Популярные статьи

Вчера, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Вчера, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 06:35Психология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

Вчера, 04:15Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

3 февраляШоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

3 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

Новости партнеров

Лолита Милявская раскрыла тайны рождения особенной дочери
Лолита Милявская раскрыла тайны рождения особенной дочери
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему