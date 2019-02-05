Похудевшая на 70 килограммов девушка стала моделью: фото

Американка Доминик Монтгомери сильно переживала из-за веса

Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE

Доминик Монтгомери из Лос-Анджелеса, штат Калифорния (США), сумела похудеть почти в два раза и стала профессиональной моделью. Девушка с пяти лет страдала от расстройства пищевого поведения и постоянно переедала.

Монтгомери сильно переживала из-за веса и опробовала множество диет, однако они ей не помогали. В какой-то момент она решила сдаться и начала есть все подряд. "Я ела как минимум пять тысяч калорий в день. Часто я ела в машине, чтобы не попадаться людям на глаза, и ненавидела себя", – призналась она журналисту издания The Mirror.

В 19 лет ее вес составлял 135 килограммов. Однажды она отправилась на пляж с друзьями и во время купания не смогла выбраться из воды во время прилива из-за лишнего веса. Друзья не смогли ее поднять. Девушка чуть не погибла и с того момента снова вознамерилась похудеть.

Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE Американка похудела вдвое Фото: PA REAL LIFE 1/6

За четыре года ей удалось сбросить 70 килограммов. Монтгомери заставила себя отказаться от фастфуда и начала ходить в тренажерный зал. И уже в октябре 2018 года американке удалось осуществить мечту детства: она вышла на подиум во время Недели моды в Лос-Анджелесе.

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