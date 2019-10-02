Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Британка перешла на сбалансированную диету, которая позволяла есть пиццу и чипсы

Британка раскрыла секрет похудения Фото: Depositphotos

Медсестра Мэнди Коулз из британского города Тависток благодаря необычному плану питания похудела до 73 килограммов за год и два месяца. Женщина перешла на сбалансированную диету, которая позволяла есть пиццу и чипсы.

Мэнди Коулз Фото: slimmingworldtavistock Мэнди Коулз Фото: slimmingworldtavistock Мэнди Коулз Фото: slimmingworldtavistock Мэнди Коулз Фото: slimmingworldtavistock Мэнди Коулз Фото: slimmingworldtavistock Мэнди Коулз Фото: slimmingworldtavistock 1/6

Коулз включила в свой рацион любимые продукты, которые укладывались в лимит калорий. "Самое лучшее в этой программе похудения – тебе ничего не запрещено. Если я захочу съесть на прогулке с сыном мороженое, я могу себя не ограничивать", – объяснила британка в комментарии для таблоида Daily Mirror.

Смотрите видео: как украинские знаменитости избавляются от лишних килограммов

До этого женщина неоднократно пыталась похудеть. Она принимала специальные таблетки, проходила гипнотерапию и садилась на строгие диеты. Однако результат оказывался временным, и вскоре она возвращалась к прежним формам. После тяжелых родов женщина решила записаться в группу по снижению веса.

"Раньше я постаралась бы утешить себя коробкой конфет и бутылкой вина, – заключила она. – Но теперь у меня была группа поддержки, которая помогла мне прийти в себя. Мне помогли и подарили веру в себя", – отметила Мэнди Коулз.

Также "Сегодня" сообщали, как 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, мы рассказывали о похудевшей на 90 килограммов девушка, которая назвала главное условие сброса веса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.