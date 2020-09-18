Похудевшая вдвое 155-килограммовая женщина рассказала о главных секретах стройности: фото

Проблемы с избыточным весом у американки возникли из-за лекарств

35-летняя Джули Гарте из американского города Майами (Флорида, США) рассказала о том, как ей удалось похудеть в два раза. Раньше женщина весила 155 килограммов, а сейчас – всего 74 килограмма.

По словам Джули, проблемы с избыточным весом у нее возникли из-за лекарств для борьбы с биполярным расстройством.

"Однажды я посмотрела в зеркало и сказала себе – хватит! Не хочу потратить еще десять лет только на сон и еду", – рассказывает американка в интервью таблоиду Daily Mail.

Женщина начала заниматься фитнесом с персональным тренером, а также отказалась от фастфуда, но этого оказалось мало. Чтобы совладать с избыточным весом, ей потребовалась две операции, чтобы уменьшить желудок и убрать лишнюю кожу после похудения.

Американка Джули Гарте похудела вдвое Фото: catersnews Американка Джули Гарте похудела вдвое Фото: catersnews Американка Джули Гарте похудела вдвое Фото: catersnews Американка Джули Гарте похудела вдвое Фото: catersnews Американка Джули Гарте похудела вдвое Фото: catersnews 1/5

Сейчас Джули весит 74 килограмма и считает, что и усилия, и расходы были не напрасны. "Я много лет пряталась и лишь теперь наконец стала жить", – резюмирует она.

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