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Похудевшая вдвое 155-килограммовая женщина рассказала о главных секретах стройности: фото

Сегодня, 13:10

Проблемы с избыточным весом у американки возникли из-за лекарств

35-летняя Джули Гарте из американского города Майами (Флорида, США) рассказала о том, как ей удалось похудеть в два раза. Раньше женщина весила 155 килограммов, а сейчас – всего 74 килограмма.

По словам Джули, проблемы с избыточным весом у нее возникли из-за лекарств для борьбы с биполярным расстройством.

"Однажды я посмотрела в зеркало и сказала себе – хватит! Не хочу потратить еще десять лет только на сон и еду", – рассказывает американка в интервью таблоиду Daily Mail.

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Женщина начала заниматься фитнесом с персональным тренером, а также отказалась от фастфуда, но этого оказалось мало. Чтобы совладать с избыточным весом, ей потребовалась две операции, чтобы уменьшить желудок и убрать лишнюю кожу после похудения.

Американка Джули Гарте похудела вдвое
Фото: catersnews
Американка Джули Гарте похудела вдвое
Фото: catersnews
Американка Джули Гарте похудела вдвое
Фото: catersnews
Американка Джули Гарте похудела вдвое
Фото: catersnews
Американка Джули Гарте похудела вдвое
Фото: catersnews
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Сейчас Джули весит 74 килограмма и считает, что и усилия, и расходы были не напрасны. "Я много лет пряталась и лишь теперь наконец стала жить", – резюмирует она.

Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.

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Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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