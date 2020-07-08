Похудевшая женщина рассказала, как без диет и спортзалов сбросила 21 килограмм

Она чередовала дни с обычным питанием и постные дни

31-летняя Айсварья Пандиян (Aiswarya Pandiyan) из индийского города Ченнаи похудела на 21 килограмм за 10 месяцев и раскрыла секрет эффективного сброса веса. Об этом пишет издание The Times of India.

По словам Пандиян, она решила похудеть, когда ее вес достиг 71 килограмма при росте 162 сантиметра. Добиться значительных результатов женщине удалось благодаря интервальному голоданию. Айсварья чередовала дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от пищи или есть в несколько раз меньше обычного.

Женщина утверждает, что она не сидела на диетах и "могла наслаждаться обычными домашними обедами". При этом Пандиян все же следила за правильным балансом белков, жиров и углеводов в блюдах и старалась пить больше воды.

"Когда видишь свое преображение – это лучшая мотивация. Могу с гордостью заявить, что ноги моей в спортзале не было! Вместо этого я тренировалась дома. Сначала ограничивалась прогулками и подъемом по лестницам, затем добавила кардиотренировки и силовые упражнения", – резюмировал похудевшая женщина.

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Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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