Похудевшую телеведущую не узнали зрители: появилось фото

Журналистка стала послом организации Weight Watchers, которая оказывает людям помощь в формировании здоровых привычек

Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55

Известная телеведущая из Великобритании Элисон Хаммонд удивила зрителей и фанатов невероятным перевоплощением: журналистка за короткий срок заметно похудела, а ее последнее фото в Instagram собрала больше 50 тысяч лайков и сотни положительных комментариев.

Смотрите видео: как украинские знаменитости избавляются от лишних килограммов

Подписчики в большинстве своем восхищаются журналисткой. "Не узнать", "Красотка!", "Ты – супер", "Похорошела", "Ты выглядишь великолепно! Твой прогресс в похудении очень хорош!", – пишут они. Некоторые подметили, что даже спутали лицо Хаммонд с лицом певицы Бейонсе.

Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55 Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55 Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55 Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55 Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55 Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55 Элисон Хаммонд Фото: instagram.com/alisonhammond55 1/7

Элисон призналась, что она стала послом организации Weight Watchers, которая оказывает людям помощь в формировании здоровых привычек. Она надеется, что таким образом сможет заставить себя правильно питаться и заниматься спортом. В апреле 2019 года ведущая весила 127 килограммов.

Элисон Хаммонд стала известна после участия в реалити-шоу "Большой брат". В настоящий момент она работает ведущей в программе "This Morning", где часто берет интервью у знаменитостей.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram