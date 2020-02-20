"Показал, что мы в опасности": пес спас жизнь 35-летней хозяйке

Кокер-пудель Пикл предупредил хозяйку о пожаре

35-летнюю Кирстен Калландер из британского графства Норт-Йоркшир кокер-пудель по кличке Пикл спас от пожара. По словам женщины, собака запрыгнула на кровать и начала ее будить. Об этом сообщает газета Metro.

"Она была очень настойчивой, толкала меня мордой и не переставала облизывать", – вспоминает британка. Когда Кирстен спросила у пса, что произошло, тот лег на пол. "Таким образом он показывал, что мы в опасности", – пояснила женщина.

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Как оказалось, в квартире напротив начался пожар. Калландер вместе со своим бойфрендом и собакой выбежала на улицу, пока пожарные тушили огонь. "Пикл спасла нам жизнь, я так ей благодарна", – подчеркнула хозяйка пса.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Напомним, в китайском округе Юньчэн, провинция Шаньси, золотистый ретривер спас своего хозяина от смерти. Когда владелец животного упал в обморок, пес дождался машину скорой помощи и отвел медиков в нужное место. Кроме того, мы рассказывали о собаке, которая спасла американца от 50 лет тюрьмы.

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