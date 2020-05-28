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Показали фото аномального "котенка-Януса" с двумя мордочками

Сегодня, 08:38

Необычный котенок прожил всего лишь четыре дня и умер

На ферме Кайли и Биджея Кингов из города Олбани, штат Орегон, кошка родила шестерых котят, у одного из них было два носа, четыре глаза и два крошечных рта. Хозяева назвали его Печеньем и Подливой (Biscuits and Gravy) – в честь популярного американского блюда для завтраков. Об этом сообщает местная газета The Oregonian.

По словам экспертов, эта мутация называется дипрозопией – она связана с аномальной активностью гена, отвечающего за ширину морды животного. Хозяева новорожденного питомца отмечают, что у него функционировали оба носа и рта.

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"Мы были шокированы, когда его увидели. Даже не сразу задумались о том, насколько редко такое происходит", – говорит Кайлы Кинг.

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24 мая фермеры сообщили, что необычный котенок прожил всего лишь четыре дня и умер. "Котенок много ел, но не рос. Ему было трудно поддерживать большую голову с двумя мордочками. Мы благодарим всех, кто был добр и молился за него", – отметили они.

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К слову, двуликие кошки известны под названием кошки-Янусы (Янус – римский бог, у него было два лица – одно смотрело в прошлое, а второе в будущее).

Смотрите видео: родился необычный котенок с двумя головами

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Ранее "Сегодня" показывали фото необычного кота с четырьмя ушами и одним глазом. Кроме того, мы рассказывали, как персидский кот 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис прославился в Сети благодаря необычной внешности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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