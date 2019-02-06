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Показали фото детенышей крупнейшего кота в мире

Представители этой породы котов могут вырастать до 120 см в длину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун
Фото: Instagram

В сети показали фотографии детенышей крупнейшей в мире котов породы мейн-кун. Эти питомцы могут вырастать до 120 сантиметров в длину и весить более восьми килограммов. Мейн-куны прекрасно приспособлены к суровому климату: имеют пушистую шерсть и большие лапы, которые позволяют легко ходить по снегу. Предполагают, что эту породу привезли именно из северных стран Европы или же из штата Мэн в Северо-Восточной Америке.

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Первым мейн-куном считается кот по кличке Капитан-Дженкс-из-морской-кавалерии. Он был показан на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году и положил начало ранней популярности породы, но на рубеже XIX-XX веков мейн-кунов опередили более пушистые персы. Мейн-куну как породе удалось выжить только благодаря тому, что фермеры отдавали должное его размерам и великолепным охотничьим качествам.

Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
Коты породы мейн-кун Фото: Instagram
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Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть.

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Источник: Сегодня
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