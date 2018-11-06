Показали фото девочки, от которой отделили близнеца-паразита
Некоторые органы оказались общими для двух организмов
В Индии врачам удалось отделить от девочки-младенца паразитирующего близнеца, растущего из ее туловища. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам медиков, близнец, прикрепленный к верхней части живота ребенка, не развился должным образом. Операция была усложнена тем, что некоторые жизненно важные органы оказались общими для двух организмов.
Семимесячная девочка была госпитализирована 11 сентября. Только три недели спустя в гражданском госпитале Тура было проведено хирургическое вмешательство.
Доктор Сангма, главный врач госпиталя, отметил: "Без операции такая аномалия значительно повлияла бы на дальнейшее развитие живого младенца".
Напомним, в Индии родились сиамские близнецы непонятного пола. Они были соединены в области живота и гениталий. Местные врачи после медосмотра так и не смогли определить их пол. По их словам, все станет понятно лишь после того, как новорожденных разъединят.
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