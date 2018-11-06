Показали фото девочки, от которой отделили близнеца-паразита

Некоторые органы оказались общими для двух организмов

Девочку спасли от близнеца-паразита. Фото: pixabay

В Индии врачам удалось отделить от девочки-младенца паразитирующего близнеца, растущего из ее туловища. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам медиков, близнец, прикрепленный к верхней части живота ребенка, не развился должным образом. Операция была усложнена тем, что некоторые жизненно важные органы оказались общими для двух организмов.

Фото: Instagram

Семимесячная девочка была госпитализирована 11 сентября. Только три недели спустя в гражданском госпитале Тура было проведено хирургическое вмешательство.

Доктор Сангма, главный врач госпиталя, отметил: "Без операции такая аномалия значительно повлияла бы на дальнейшее развитие живого младенца".

Напомним, в Индии родились сиамские близнецы непонятного пола. Они были соединены в области живота и гениталий. Местные врачи после медосмотра так и не смогли определить их пол. По их словам, все станет понятно лишь после того, как новорожденных разъединят.

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