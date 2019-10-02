Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Церемония награждения конкурса Miss BumBum 2019 прошла в понедельник, 30 сентября

Сьюзи Кортес Фото: instagram.com/suzycortezoficial

29-летняя Сьюзи Кортес модель Playboy из бразильского города Кампинас стала обладательницей самых красивых ягодиц мира по версии конкурса красоты Miss BumBum 2019. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Церемония награждения прошла в понедельник, 30 сентября. Второе место заняла Райана Лаура Суза (Rayane Laura Souza) из Франции, а закрыла тройку финалистов Джессика Лопес (Jessica Lopes), представлявшая Великобританию.

Участницы Miss BumBum выступали перед жюри в нижнем белье. В конкурсе приняли участие женщины со всего мира, в том числе жительницы Великобритании, США, Канады, Австралии, Испании, Франции, Германии, Португалии, Мексики и Бразилии.

INSTAGRAM

Смотрите видео: украинки массово увеличивают ягодицы

Miss BumBum основал 40-летний предприниматель Какау Оливер (Cacau Oliver) в 2011 году. Восемь лет состязание проводилось на территории Бразилии, а в финале участвовали 27 девушек – по одной от каждого штата страны. По условиям конкурса, женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Напомним, ранее мы писали о британке Стар Делгайдис, которая сделала операцию по увеличению ягодиц, стоимость которой составила 15 тысяч фунтов. Кроме этого, "Сегодня" писали о 31-летней американке, умершей из-за желания стать второй Ким Кардашьян.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.