Показали фото с уникального острова одинаковых детей

Доктора нашли вероятную причину этого явления

Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook

Аномальное количество близнецов обнаружили на одном из филиппинских островов – Алабат. В целом там проживает 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов, пишет The Sun.

Местные доктора объясняют аномалию с близнецами не генетикой, а особенностями окружающей среды. В настоящее время ученые изучают питьевую воду острова. Помимо этого острова в мире есть лишь одно место, где близнецов еще больше – это деревня Конинхи в Индии. Там их насчитали аж 350 пар.

Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook Дети-близнецы из острова Алабат. Фото: Facebook 1/15

На Алабате также имеется пара сиамских близнецов – девочки срослись головами, и хирурги отказываются проводить операцию, поскольку ее они могут не пережить.

Лишь за 2015 на острове родилось 12 пар близнецов. Ученые пока не могут объяснить причины столь высокой их рождаемости.

Напомним, в Индии родились сиамские близнецы непонятного пола. Они были соединены в области живота и гениталий. Местные врачи после медосмотра так и не смогли определить их пол. По их словам, все станет понятно лишь после того, как новорожденных разъединят.

Кроме этого, мы писали о жизни сиамских близнецов после разделения: невероятные фото.

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