Показали фото необычной таксы с телом далматинца

На страничку животного в Instagram подписано 12 тысяч юзеров

24-летняя Виктория Хоффман из американского Майами завела необычного щенка по кличке Му. С самого рождения пес из-за проблем с пигментацией наполовину покрыт черными пятнышками. Многие принимают его за далматинца, хотя это самая обычная такса.

"Складывается впечатление, что его голова не подходит к телу. Многие люди на улице думают, что он просто ходит в таком костюмчике, и удивляются, обнаружив, что это его реальный окрас", – рассказывает Виктория Хоффман. По ее словам, питомец очень дружелюбный, милый, у него хороший характер.

Девушка сразу сообразила, что Му может стать звездой Instagram. Она создала ему страничку – и не прогадала. Сейчас на аккаунт таксы подписано 12 тысяч юзеров.

"К нам часто подходят на улице, чтобы сфотографировать Му. Правда! Наш щенок – маленькая звездочка!" – отмечает хозяйка животного в комментарии для таблоида The Sun.

Напомним, ранее пользователи Instagram запустили флешмоб #DogueChallenge, в рамках которого делают из своих собак звезд глянцевых журналов в стиле Vogue, показывая, что домашние любимчики могут выглядеть не хуже, чем профессиональные модели.

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