Показали фото самой дорогой в мире рождественской елки

Дерево высотой в шесть метров оценивается в 14 миллионов долларов

Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com

Самая дорогая в мире рождественская елка находится в отеле "Кемпински Байя" в испанском курортном городке Марбелья. Укрощенное к зимним праздникам дерево высотой в шесть метров оценивается в 14 миллионов долларов, пишет таблоид Daily Mirror.

Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com Елка в отеле "Кемпински Байя" Фото: kempinski.com 1/7

Британка Дебби Вингхем, известная как самый дорогой дизайнер в мире, вручную создала для этого дерева около 500 элементов декора.

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На елке размещены три тысячи кристаллов Сваровски, покрытые золотыми пластинами и алмазной пылью страусиные яйца, сапфиры, бриллианты и дорогие ткани и меха. Также ее украшают изделия модных домов Cartier, Chanel, Louis Vuitton, розовый бриллиант стоимостью 2,3 миллиона долларов и красный – за 4,9 млн. Дерево находится под круглосуточной охраной.

Ранее самой дорогой рождественской елкой считалась установленная в 2010 году в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, столице ОАЭ, зеленая красавица стоимостью 11,4 млн долларов.

Кроме этого, "Сегодня" делились пошаговой инструкцией, как сделать рождественский венок.

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