Показали фото "самой красивой учительницы"

Очаровательную девушку зовут Чэн Цзя-вэнь

Эту девушку называют "самой красивой учительницей" Фото: Depositphotos

Студенты из Тайваня запечатлели на фото 28-летнюю преподавательницу авторского права в Институте науки технологий. Очаровательную девушку зовут Чэн Цзя-вэнь. На обнародованном снимке она в коротком черном платье объясняет учащимся материал, сообщает издание Daily Mail.

Из-за неожиданной популярности Чэн число подписчиков ее Instagram-аккаунта увеличилось до 91 тысячи человек. Сама девушка продолжает учиться в Университете китайской культуры и ведет факультатив, посвященный экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности. В свободное время девушка играет на пианино и флейте.

Чэн Цзя-вэнь Фото: AsiaWire

Красота Чэн так поразила пользователей социальной сети, что они выразили желание снова пойти учиться. Также комментаторы предположили, что студенты никогда не прогуливают занятия преподавательницы, но испытывают трудности с концентрацией на предмете.

Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook.

Кроме этого, мы писали, что появилось фото "самой красивой преступницы".

Смотрите видео: что объединяет женщин с нестандартной внешностью в Украине

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram