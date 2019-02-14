Показали фото "самой красивой учительницы"
Очаровательную девушку зовут Чэн Цзя-вэнь
Студенты из Тайваня запечатлели на фото 28-летнюю преподавательницу авторского права в Институте науки технологий. Очаровательную девушку зовут Чэн Цзя-вэнь. На обнародованном снимке она в коротком черном платье объясняет учащимся материал, сообщает издание Daily Mail.
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Из-за неожиданной популярности Чэн число подписчиков ее Instagram-аккаунта увеличилось до 91 тысячи человек. Сама девушка продолжает учиться в Университете китайской культуры и ведет факультатив, посвященный экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности. В свободное время девушка играет на пианино и флейте.
Красота Чэн так поразила пользователей социальной сети, что они выразили желание снова пойти учиться. Также комментаторы предположили, что студенты никогда не прогуливают занятия преподавательницы, но испытывают трудности с концентрацией на предмете.
Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook.
Кроме этого, мы писали, что появилось фото "самой красивой преступницы".
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