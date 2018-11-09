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Показали фото самых странных блюд со всего мира

В шведском музее представлены 80 самых отвратительных экспонатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org
В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org
В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org
В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org
В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org
В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org
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В шведском городе Мальме открылся музей отвратительной пищи. В нем показывают сомнительные деликатесы со всего мира. Все экспонаты подлинные.

"Еда – это гораздо больше, чем пропитание, – пишут на сайте музея. – Нас всегда очаровывали любопытные продукты из экзотических культур. Хотя культурные различия часто разобщают людей и возводят границы, пища также может нас объединять. Совместная трапеза – лучший способ превратить незнакомцев в друзей".

В музее представлены 80 самых отвратительных продуктов. Посетители смогут понюхать и попробовать некоторые блюда. Экспозиции создали, чтобы разрушить представлением о том, что съедобно, а что нет, пишет Cameralabs.

Среди представленных блюд является вино из мышей, сладкий летучая мышь с запахом мочи, сыр Кассу марцу с личинками мух и суп из головы овцы.

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Источник: "Сегодня"
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