Показали фото самых странных блюд со всего мира

В шведском музее представлены 80 самых отвратительных экспонатов

В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org В Швеции открыли музей отвратительных блюд. Фото: cameralabs.org 1/6

В шведском городе Мальме открылся музей отвратительной пищи. В нем показывают сомнительные деликатесы со всего мира. Все экспонаты подлинные.

"Еда – это гораздо больше, чем пропитание, – пишут на сайте музея. – Нас всегда очаровывали любопытные продукты из экзотических культур. Хотя культурные различия часто разобщают людей и возводят границы, пища также может нас объединять. Совместная трапеза – лучший способ превратить незнакомцев в друзей".

В музее представлены 80 самых отвратительных продуктов. Посетители смогут понюхать и попробовать некоторые блюда. Экспозиции создали, чтобы разрушить представлением о том, что съедобно, а что нет, пишет Cameralabs.

Среди представленных блюд является вино из мышей, сладкий летучая мышь с запахом мочи, сыр Кассу марцу с личинками мух и суп из головы овцы.

Напомним, как выглядят блюда поваров с хорошим чувством юмора. Мы также сообщали, что английский дизайнер испекла торт в виде двойника Ким Кардашьян.

Кроме этого, сайт "Сегодня" показывал самые дорогие блюда в мире: синие пельмени и суши с фуа-гра.