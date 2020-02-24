Показали фото теленка с абсолютно аномальной внешностью

У животного диагностировали полицефалию

В Индии родился теленок-мутант с двумя мордами. Животное появилось на свет у фермера Баскара в индийском округе Каньякумари. Об этом сообщает газета Daily Star.

Новорожденному детенышу всего пару недель. Поскольку у теленка две морды и два языка, он не может самостоятельно питаться молоком матери. Баскару приходится ежедневно поить его из бутылки.

Теленок-мутант с двумя мордами родился в Индии Фото: Mirror Теленок-мутант с двумя мордами родился в Индии Фото: Mirror Теленок-мутант с двумя мордами родился в Индии Фото: Mirror Теленок-мутант с двумя мордами родился в Индии Фото: Mirror Теленок-мутант с двумя мордами родился в Индии Фото: Mirror 1/5

Мутация теленка называется полицефалия. Она встречается у рептилий, млекопитающих и иногда у человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих.

В настоящее время корова и ее детеныш чувствуют себя нормально. Но пока неизвестно каковы шансы двухголового теленка на долгую жизнь. Чаще всего подобная аномалия сопровождается серьезным изменением внутренних органов.

Смотрите видео: какие существуют животные-мутанты

Напомним, недоношенный теленок, которого считают "самым маленьким в мире", появился на свет в США. Вес животного всего 4,5 килограмма, как у обычной кошки. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Индии родился теленок с "лицом человека".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.