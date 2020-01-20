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Показали новые экологические чашки из кофейной гущи: видео

Идея проекта возникла у немецкого дизайнера Джулиана Лехнера

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:08
В Берлине создали чашки из кофейной гущи Фото: Kaffeeform
В Берлине создали чашки из кофейной гущи
Фото: Kaffeeform

Немецкая компания Kaffeeform создала экологически чистые чашки из кофейной гущи. Проект основал дизайнер Джулиан Лехнер. Сейчас его продукцией пользуются 20 кофеен в Берлине и 150 поставщиков в Европе, пишет издание Healthy Food House.

Сначала кофейную гущу сушат и смешивают с растительными волокнами, природными смолами и семенами бука. Новый продукт формируют под воздействием температуры и давления. Гущу из шести порций кофе можно превратить в одну чашку и блюдце. Конечный продукт на 100% биоразлагаемый. Материал, из которого изготавливают посуду, также пригоден для мытья в посудомоечной машине.

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Идея проекта возникла у Джулиана Лехнера во время учебы в школе дизайна. Он заметил, что его одногруппники пьют много кофе, но не мог понять, что происходит с чашками дальше. "Ежегодно среднестатистический житель Германии употребляет около 6 кг кофейных зерен, и почти 99% всех чашек превращается в мусор", – утверждает он.

Как отмечают в компании, сейчас они хотят производить не только чашки, но и предметы мебели.

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Источник: Сегодня
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