Показали отчаянную погоню мужчины за уплывшей в море машиной: видео

Спасательная операция увенчалась успехом, отмечают очевидцы

40-летний Ли Долби, житель английского графства Кент, снял на видео отчаянные попытки мужчины спасти унесенный в море автомобиль Volkswagen Golf. Британец опубликовал ролик на своей странице Facebook, после чего запись стала вирусной, собрав 3,6 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

На записи показано, как мужчина пробирается через волны по пояс в воде, чтобы спасти свой автомобиль. Он припарковал машину слишком близко к морю, чтобы выгрузить из нее гидроцикл. "Он только что остался без машины", – говорит человек за кадром.

"Подводная игра в гольф", – прокомментировал один из пользователей сети. "Как не повезло", – отметил другой.

Ли Долби отмечает, что спасательная операция увенчалась успехом. Один из очевидцев предоставил мужчине веревку, чтобы привязать ее к машине и вытянуть транспортное средство на берег.

Видео: Lee Dolby / Facebook

Напомним, ранее прохожий снял на камеру, как владелец квартиры в Монте-Карло, Монако, безуспешно пытался потушить возгорание в своей Ferrari F40.

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