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Показали садик для щенков: забавные снимки

С животными занимаются кинологи, воспитатели кормят малышей, моют и стригут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
В Южной Корее работает садик для щенков
В Южной Корее работает садик для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring

В Южной Корее работает настоящий детский сад для щенков Puppy Spring. В него принимают собак старше 12 недель. Об этом говорится на странице организации в Instagram.

Рядом с садиком есть ветеринарная клиника, возможность купить корм и другие товары для собак. В центре, где находятся щенки, с ними играют и делают гимнастику.

В сети показали детский сад для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring
В сети показали детский сад для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring
В сети показали детский сад для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring
В сети показали детский сад для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring
В сети показали детский сад для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring
В сети показали детский сад для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring
В сети показали детский сад для щенков
Фото: instagram.com/puppyspring
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О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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Многие жители Южной Кореи работают свыше восьми часов, поэтому такие заведения в стране приобретают все большую популярность. В детском саду собакам гарантируют профессиональный уход. С щенками занимаются кинологи, воспитатели кормят малышей, моют, стригут. Также в садике животных выводят на прогулки и есть обязательный "тихий час". Даже проводятся праздничные фотосессии.

К слову, зооиндустрии расцветает в Южной Корее. В этом году ее оценивали в 3,3 миллиарда долларов.

Напомним, как пес из-за мутации навсегда останется щенком. Кроме этого, "Сегодня" писали про щенка, который чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу.

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Источник: Сегодня
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