Показали забавные фото кошки с сердитым выражением морды

Снимки питомца по кличке Мяу Мяу никого не оставят равнодушным

Мяу Мяу Фото: imgur.com/user/Siro0913

После смерти Grumpy на звание самой сердитой кошки теперь претендует Мяу Мяу из Тайваня. По словам хозяйки кошки Клэр, ее домашняя любимица очень грациозная, однако своим выражением морды она показывает пренебрежение к миру.

Мяу Мяу Фото: imgur.com/user/Siro0913 Мяу Мяу Фото: imgur.com/user/Siro0913 Мяу Мяу Фото: imgur.com/user/Siro0913 Мяу Мяу Фото: imgur.com/user/Siro0913 Мяу Мяу Фото: imgur.com/user/Siro0913 Мяу Мяу Фото: imgur.com/user/Siro0913 1/6

"Я познакомилась с ней в зоомагазине. Мяу Мяу, вероятно, родилась еще до смерти кошки Grumpy, – рассказывает женщина в интервью для издания BoredPanda. – Неизвестно, почему ее покинул бывший владелец. В то время кошке было 10 месяцев, и мы с младшим братом взяли ее домой".

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Несмотря на сердитый взгляд, Мяу Мяу очень милая, добавляет Клэр. "Она массажирует меня своими лапками каждое утро, чтобы разбудить, – говорит женщина. – Кошка выглядит злой, потому что на ее морде – маска Бэтмена. Однако для меня она остается милой маленькой кошечкой".

Клэр также рассказала, что однажды она даже надела Мяу Мяу как принцессу, но друзья женщины увидели ее и сказали, что она больше похожа на королеву.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Германии нашли кошку с редким заболеванием, из-за которого она полностью поменяла окрас. Хозяйка питомца сначала заметила белое пятнышко на мехе животного, а уже через год кошка стала практически полностью белой.

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