Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Показали животное с самыми длинными рогами: невероятное видео

Техасский лонгхорн по кличке Пончо стал знаменитостью в американской Алабаме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Техасский лонгхорн по кличке Пончо стал рекордсменом Фото: guinnessworldrecords
Техасский лонгхорн по кличке Пончо стал рекордсменом
Фото: guinnessworldrecords

Представители Книги рекордов Гиннеса подтвердили рекорд семилетнего техасского лонгхорна из Алабамы (США). Животное по кличке Пончо стало местной знаменитостью благодаря своим чрезвычайно длинным рогам – более трех метров в ширину от одного конца до другого. 

Читайте также
Опасные игры: как в Индии голыми руками быков укрощали

Пожилая пара, которая заботится о Пончо с шестимесячного возраста, всегда знала, что их любимец необычный. Как сообщается на сайте Книги рекордов, семья просит окружающих не воспринимать Пончо как опасного быка. 

Смотрите видео: быки-оракулы порадовали Камбоджу хорошим предсказанием


"Все наши соседи, когда у них есть свободная минута, приходят, чтобы увидеть нашого лонгхорна", – рассказывает владелец животного. По его словам, в Пончо кроткий нрав, он любит яблоки, морковь и зефир. "Пончо нравится, когда на него обращают внимание. Он спокойный, хоть и выглядит устрашающе", – отмечает хозяин животного.

Смотрите видео: лонгхорн с самыми длинными рогами попал в книгу рекордов

Рога Пончо больше рогов прежнего рекордсмена (Сато из Техаса) почти на пять сантиметров. 

Техасский лонгхорн – порода крупного рогатого скота, является потомком первого крупного рогатого скота, принесенного Христофором Колумбом и испанскими колонистами в Новый Свет. Лонгхорны имеют высокую толерантность к засухе.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как огромного быка по кличке Никерс побоялись убивать фермеры из Австралии. Кроме того, в Германии состоялись зрелищные заезды на быках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Быки-оракулы порадовали Камбоджу хорошим предсказанием В США бык на глазах у зрителей убил одного из лучших наездников в мире Быка-гиганта побоялись убивать на скотобойне: появилось видео Как сошлись люди и коровы: история приручения
видео США бык книга рекордов гиннеса невероятное рога
Реклама

Новости партнеров

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко
Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко
Екатерина Климова разводится с мужем
Екатерина Климова разводится с мужем
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Fun

19 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

16 июняFun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

16 июняШоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

16 июняFun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

Новости партнеров

Дмитрий Комаров: «Я два года скрывал свою любовь»
Дмитрий Комаров: «Я два года скрывал свою любовь»
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Александр Крамаренко: Facebook и его квази-криптовалюта Libra
Александр Крамаренко: Facebook и его квази-криптовалюта Libra
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь