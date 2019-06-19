Показали животное с самыми длинными рогами: невероятное видео

Техасский лонгхорн по кличке Пончо стал знаменитостью в американской Алабаме

Техасский лонгхорн по кличке Пончо стал рекордсменом Фото: guinnessworldrecords

Представители Книги рекордов Гиннеса подтвердили рекорд семилетнего техасского лонгхорна из Алабамы (США). Животное по кличке Пончо стало местной знаменитостью благодаря своим чрезвычайно длинным рогам – более трех метров в ширину от одного конца до другого.

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Пожилая пара, которая заботится о Пончо с шестимесячного возраста, всегда знала, что их любимец необычный. Как сообщается на сайте Книги рекордов, семья просит окружающих не воспринимать Пончо как опасного быка.

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"Все наши соседи, когда у них есть свободная минута, приходят, чтобы увидеть нашого лонгхорна", – рассказывает владелец животного. По его словам, в Пончо кроткий нрав, он любит яблоки, морковь и зефир. "Пончо нравится, когда на него обращают внимание. Он спокойный, хоть и выглядит устрашающе", – отмечает хозяин животного.

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Рога Пончо больше рогов прежнего рекордсмена (Сато из Техаса) почти на пять сантиметров.

Техасский лонгхорн – порода крупного рогатого скота, является потомком первого крупного рогатого скота, принесенного Христофором Колумбом и испанскими колонистами в Новый Свет. Лонгхорны имеют высокую толерантность к засухе.

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