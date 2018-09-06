Показаны фото самых необычных животных со всего мира

Снимки представлены на конкур "Фотограф дикой природы 2018"

В Лондоне выбирают лучшие снимки дикой природы в 2018 году. Фото: iflscience

Лондонский музей естественной истории показал снимки с конкурса "Фотограф дикой природы 2018".

Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем они отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу, пишет IFLScience.

1/15

"Мы были очарованы качеством изображений, включенных в конкурс в этом году, – говорит Ян Оуэнс, директор по науке в Музее естественной истории и член судейской коллегии. – Я с нетерпением жду, чтобы увидеть выигрышную подборку на красивых дисплеях на выставке. Я уверен, что изображение удивят и вдохновят наших посетителей, а также повысят осведомленность о видах и экосистемах".

В этом году на конкурс подали более 45 тыс. заявок от любителей и профессионалов из 95 стран. Фотографии победителей определят по критериям креативности, оригинальности и технического совершенства.

Напомним, подборка самых забавных фото животных 2017 года. Кроме этого, мы писади, что Instagram один из первых подвел итоги, назвав самых популярных пользователей соцсети.