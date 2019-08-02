"Покойника" пощекотали на похоронах, и он начал смеяться

38-летний мужчина по имени Роби Анджала начал шевелиться на собственных похоронах

"Покойник" рассмеялся на похоронах после щекотки Фото: Depositphotos

Якобы умерший 38-летний Роби Анджала из индонезийского острова Мадура начал смеяться на собственных похоронах, когда его пощекотали во время церемонии. Как выяснилось позже, смерть мужчины оказалась розыгрышем, пишет The Jakarta Post.

Сообщается, что индонезиец выразил желание в своем завещании быть упокоенным рядом с местным религиозным лидером Мохаммадом Алави. Ради похорон местные жители отложили свои дела и копали могилу всей деревней. "Фермеры не поливали свои табачные растения, люди, работающие за городом, решили не ехать на работу", – рассказывает один из жителей острова.

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Как утверждают очевидцы произошедшего, обман раскрыли когда кто-то пощекотал ногу Роби во время похорон. В итоге мужчина не выдержал и пошевелился.

Зачем он разыграл собственную смерть, не уточняется. Люди были возмущены поступком Роби и выразили желание проучить его за обман.

Ранее "Сегодня" писали, как присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Креме того, мы сообщали, что в Фастове перепутали покойников.

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