Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октября украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 2019

14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019 Фото: Depositphotos

14 октября украинцы отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы 2019. "Сегодня" собрали для вас самые лучшие поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в 2019 году в прозе, открытках, картинках, стихах.

Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

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Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

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Поздравляем вас с благодатным праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть ваши лица не омрачает печаль и горе, ваши близкие будут здоровы и бодры духом. А вера в лучшее и светлое всегда сопровождает вас на жизненном пути!

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В праздник Покровы Пресвятой Богородицы я искренне желаю идти ровной дорогой под добрым знаком небес. Желаю щедрости души и чуткости сердца, счастливой любви и неизменного блага жизни. Пусть Пресвятая Богородица защитит тебя от зависти и бед.

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Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в стихах

Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

***

На Покров Пресвятой Богородицы

Я желаю тебе всяких благ.

Чтоб добро возвращалось бы сторицей,

Получал бы возмездие враг.

Пребывай в замечательном здравии,

И иди себе с Богом вперед.

Жизнь свою, как захочешь, выстраивай,

И не знай ни забот, ни хлопот.

***

Богородица Пречистая

Нынче Свой покров раскрыла,

Я желаю, чтобы в мире

Твое сердце сохранила!

В нашей жизни все случается,

Ты же бесконечно верь –

Под небесною опекою

Божией Матери ты теперь!

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах в праздник Покровы Пресвятой Богородицы 2019.

Все подробности в спецтеме Осень 2018: главные праздники

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