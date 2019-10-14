Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки
14 октября украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 2019
14 октября украинцы отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы 2019. "Сегодня" собрали для вас самые лучшие поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в 2019 году в прозе, открытках, картинках, стихах.
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.
Смотрите видео: какие чудеса дарит Покров Пресвятой Богородицы
***
Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!
***
Поздравляем вас с благодатным праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть ваши лица не омрачает печаль и горе, ваши близкие будут здоровы и бодры духом. А вера в лучшее и светлое всегда сопровождает вас на жизненном пути!
***
В праздник Покровы Пресвятой Богородицы я искренне желаю идти ровной дорогой под добрым знаком небес. Желаю щедрости души и чуткости сердца, счастливой любви и неизменного блага жизни. Пусть Пресвятая Богородица защитит тебя от зависти и бед.
Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
***
На Покров Пресвятой Богородицы
Я желаю тебе всяких благ.
Чтоб добро возвращалось бы сторицей,
Получал бы возмездие враг.
Пребывай в замечательном здравии,
И иди себе с Богом вперед.
Жизнь свою, как захочешь, выстраивай,
И не знай ни забот, ни хлопот.
***
Богородица Пречистая
Нынче Свой покров раскрыла,
Я желаю, чтобы в мире
Твое сердце сохранила!
В нашей жизни все случается,
Ты же бесконечно верь –
Под небесною опекою
Божией Матери ты теперь!
Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах в праздник Покровы Пресвятой Богородицы 2019.
Все подробности в спецтеме Осень 2018: главные праздники
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.