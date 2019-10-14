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Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" рассказывают о правилах и запретах праздника Покровы Пресвятой Богородицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:44
14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019
14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Depositphotos

Праздник Покров Пресвятой Богородицы 2019 отмечают православные христиане в понедельник, 14 октября. "Сегодня" рассказывают, что можно, а что нельзя делать в праздник Покровы Пресвятой Богородицы, а также, как правильно провести 14 октября.

Смотрите видео: какие чудеса дарит Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать

  • На Покрову запрещено делать тяжелую и "грязную" работу. То есть: убирать, стирать, гладить, копать, строить, шить, вязать, мыть и совершать прочие грязные дела, которые требуют большой затраты сил. Тем более, что второе название этого праздника – девичий день. Поэтому, женщинам и девочкам стоит посвятить время себе, молитве и отдыху.
  • На Покрову также принято делать блинчики, а еще в этот день к девушкам засылали сватов. Считалось, что отказать в замужестве на Покрову – плохая примета.

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  • Еще одним традиционным запретом является сквернословие. Нельзя ругаться с родственниками, знакомыми, друзьями и даже с грубой продавщицей, которая на вас попыталась подзаработать, потому что это грех. Рекомендуется держать себя в приподнятом или умиротворенном настроении и отпускать все обиды.
  • Лениться и употреблять спиртные напитки также не рекомендуется, как и готовить какое-нибудь большое блюдо. Последнее лучше сделать либо заранее, либо отложить на завтра. Кроме того, запрещено давать деньги в долг или же брать их. Отказывать сватам также не положено.
  • В народе праздник был связан с окончанием полевых работ. Кроме того, к Покрове заканчивали собирать грибы в лесу.

Покров Пресвятой Богородицы 2019: как провести 14 октября

  • Девушки, которые искренне желают выйти замуж, могут прийти в церковь именно до начала праздничного богослужения, поставить свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и попросить ее о замужестве, а также о счастливой семейной жизни.
  • Семейные пары, конечно же, могут прийти на праздник в храм, для того чтобы попросить милости и заступничества Божьей Матери.

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  • Конечно же, в этот светлый день верующий христианин обращается с молитвой к Богородице и просит у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты.
  • В этот день можно печь блины и обносить ими углы жилья, чтобы задобрить домового, а вечерами устраивать шумные застолья.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах в праздник Покровы Пресвятой Богородицы 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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