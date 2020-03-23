Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

В коротком интервью счастливчик рассказал, как все произошло

Счастливчик по имени Израэль Карбаджал из американского округа Пендер, штат Северная Каролина, за несколько лет сорвал сразу два огромных джекпота. Сначала мужчина выиграл 200 тысяч долларов, а затем еще 100 тыс. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В коротком интервью местным СМИ американец рассказал, как все произошло.

"Я зашел после работы в продуктовый магазин за бутылкой воды и заодно купил билет мгновенной лотереи Extreme Cash. Сразу проверил результат розыгрыша и ошибочно решил, что разбогател на 100 долларов, но победа оказалась куда крупнее. Билет принес мне 100 тысяч долларов", – рассказывает Израэль Карбаджал.

Читайте также: Женщина ко дню рождения неожиданно получила 240 тысяч гривен

17 марта, во вторник, мужчина посетил штаб-квартиру лотереи и забрал свой денежный приз. Победитель заявил, что на выигранные деньги он планирует покрыть медицинские счета отца и купить новую машину марки Honda.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться