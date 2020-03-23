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Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

В коротком интервью счастливчик рассказал, как все произошло

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:32

Счастливчик по имени Израэль Карбаджал из американского округа Пендер, штат Северная Каролина, за несколько лет сорвал сразу два огромных джекпота. Сначала мужчина выиграл 200 тысяч долларов, а затем еще 100 тыс. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В коротком интервью местным СМИ американец рассказал, как все произошло.

"Я зашел после работы в продуктовый магазин за бутылкой воды и заодно купил билет мгновенной лотереи Extreme Cash. Сразу проверил результат розыгрыша и ошибочно решил, что разбогател на 100 долларов, но победа оказалась куда крупнее. Билет принес мне 100 тысяч долларов", – рассказывает Израэль Карбаджал.

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17 марта, во вторник, мужчина посетил штаб-квартиру лотереи и забрал свой денежный приз. Победитель заявил, что на выигранные деньги он планирует покрыть медицинские счета отца и купить новую машину марки Honda.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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США лотерея невероятное джекпот
Источник: Сегодня
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