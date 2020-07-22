Полицейский выхватил ребенка из-под носа акулы: невероятное видео

Инцидент произошел на пляже в американском штате Флорида

Американский полицейский Эйдриан Косицки выхватил ребенка из-под носа акулы. Инцидент произошел на пляже в американском штате Флорида. Видео, которое успели заснять очевидцы, опубликовано на официальной странице Департамента полиции и пожарной охраны города Коко-Бич в Facebook.

По словам Косицки, он отдыхал на пляже вместе со своей женой и неожиданно заметил торчащий из воды плавник акулы. Хищница быстро приближалась к плавающему возле берега на доске маленькому мальчику. Полицейский бросился в воду и вытащил ребенка на берег.

"Мы не морские биологи, чтобы различать разные виды акул и знать их пищевые привычки и степень агрессивности. Мы просто делаем то, что умеем делать лучше всего – защищаем граждан. Отличная работа!" – заявили в полиции.

Напомним, ранее в прибрежных водах австралийского штата Квинсленд тупорылая акула, которая считается одной из самых агрессивных, напала на 18-летнего дайвера. Парень смог отбиться от хищницы и выжить.

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Кроме этого, "Сегодня" писали о рыбаках, которым удалось поймать тигровую акулу весом 382 килограмма.

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