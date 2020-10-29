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Полиция нашла несколько окровавленных тел. Как оказалось, это подготовка к Хэллоуину (фото)

Сегодня, 15:17

Американец украсил свой дом муляжами тел и пакетами крови

Художник Стивен Новак из Далласа (США) украсил к Хэллоуину свой дом муляжами тел и пакетами крови, чем перепугал прохожих и своих соседей. К мужчине уже несколько раз приезжала полиция с просьбой объяснить, что происходит. Фото декораций Новак опубликовал в своем Facebook.

Фото: Стивен Новак / Facebook

Стивен "разбросал" перед домом четыре куклы: одной проткнул голову ножом, второй раздавил голову сейфом, в спину третьей воткнул бензопилу, а четвертую положил в мешок для трупов. Инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.

Фото: Стивен Новак / Facebook

"Полицейские выстроились у двери, и когда я открыл ее, они спросили, мое ли это. Я сказал: „Вы имеете в виду кровь и тела? Да, это мое", – рассказал художник телеканалу CBS.

Фото: Стивен Новак / Facebook

По словам Новака, больше всего он гордится опрокинутой тачкой, полной "расчлененки", которая выглядит, как неудачная попытка спрятать тела. Художник рассказал, что однажды мимо проходящий ребенок спросил у него, что случилось с лежащими на лужайке. Стивен ответил, что они ели слишком много конфет.

Напомним, ранее мы показывали лучшие костюмы на Хэллоуин-2020.

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