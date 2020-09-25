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Политик во время Zoom-встречи поставила перед камерой свое фото и отлучилась: видео

Сегодня, 09:48

Женщина признала ошибку и объяснила свой поступок

Представительница конгресса от Движения национального возрождения Валентина Батрес Гуадаррама из Мехико во время конференции в Zoom поставила перед камерой свой портрет и отлучилась. Об этом сообщает издание Indian Express.

На обнародованных в Twitter кадрах показано, как политик покидает свое место и ставит в Zoom искусственный фон со своей фотографией. Видно, как ее рука периодически попадает в кадр, нарушая целостность изображения.

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"Я думал, вы так внимательно слушаете мою речь, пока не понял, что это фотография", – прокомментировал инцидент Хорхе Гавино, заместитель Партии демократической революции, который выступал на собрании.

Валентина признала ошибку и в свое оправдание пояснила, что у нее возникли технические трудности.

"Я плохо знакома с цифровыми технологиями и из-за этого совершила ошибку. Я установила обои, которые показывали мою фотографию. Хотела обратиться за технической помощью и отлучилась на секунду, если вы полностью просмотрите видео, то заметите, что во время сессии я шевелюсь", – написала женщина в Twitter.

Кстати, это уже не первый подобный инцидент. Ранее Сегодня.Lifestyle писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

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А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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