Получает посылку и лапами закрывает дверь. Умную овчарку научили сотрудничать с курьером: видео

Животному помогают современные технологии, утверждают хозяева

Жители китайской провинции Гуандун научили свою овчарку получать посылки. Теперь они могут не ждать курьера дома, ведь это входит в обязанности их питомца, который самостоятельно принимает доставленные коробки. Курьезный ролик появился на странице китайского издания The Paper в Facebook.

Животное действует не в одиночестве, а заручившись поддержкой современных технологий. Хозяева собаки дистанционно открывают входную дверь, предварительно получив сообщение о доставке на смартфон. Затем с помощью камеры видеонаблюдения они убеждаются в том, что пес забрал посылку и благополучно закрыл дверь.

Как китайцам удалось так выдрессировать собаку, не сообщается.

Пользователи сети восхищаются этим псом. "Кстати, эта овчарка на днях прославилась в интернете. На видео показывали, как она заставляет детей делать уроки, мешая им смотреть телевизор", "Умный, понимающий, такой хороший пес", "Замечательная собака", "Мне бы такую", – пишут юзеры под видео.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о мексиканце Антонио Муньосе, который решил прислушаться к советам врачей и без крайней надобности не выходил из квартиры во время карантина. Однако парень очень сильно захотел чипсов. Долго не думая, Антонио отправил в универмаг через дорогу своего пса породы чихуахуа, прицепив к его ошейнику короткую записку для кассира.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Кроме этого, мы рассказывали о собаке породы чихуахуа по кличке Бу-Бу, которая спасла жизнь 86-летннему ветерану Руди Армстронгу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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