Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Получает посылку и лапами закрывает дверь. Умную овчарку научили сотрудничать с курьером: видео

Сегодня, 12:58

Животному помогают современные технологии, утверждают хозяева

Жители китайской провинции Гуандун научили свою овчарку получать посылки. Теперь они могут не ждать курьера дома, ведь это входит в обязанности их питомца, который самостоятельно принимает доставленные коробки. Курьезный ролик появился на странице китайского издания The Paper в Facebook.

Животное действует не в одиночестве, а заручившись поддержкой современных технологий. Хозяева собаки дистанционно открывают входную дверь, предварительно получив сообщение о доставке на смартфон. Затем с помощью камеры видеонаблюдения они убеждаются в том, что пес забрал посылку и благополучно закрыл дверь.

Как китайцам удалось так выдрессировать собаку, не сообщается.

Пользователи сети восхищаются этим псом. "Кстати, эта овчарка на днях прославилась в интернете. На видео показывали, как она заставляет детей делать уроки, мешая им смотреть телевизор", "Умный, понимающий, такой хороший пес", "Замечательная собака", "Мне бы такую", – пишут юзеры под видео.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о мексиканце Антонио Муньосе, который решил прислушаться к советам врачей и без крайней надобности не выходил из квартиры во время карантина. Однако парень очень сильно захотел чипсов. Долго не думая, Антонио отправил в универмаг через дорогу своего пса породы чихуахуа, прицепив к его ошейнику короткую записку для кассира.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Кроме этого, мы рассказывали о собаке породы чихуахуа по кличке Бу-Бу, которая спасла жизнь 86-летннему ветерану Руди Армстронгу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пес поставил на ноги хозяйку с загадочной болезнью: фото Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео Странное поведение двух псов рассмешило пользователей Сети: забавное видео Дикий пес притворился мертвым, чтобы спастись от львов: невероятное видео
видео Китай собака пес курьер
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

Вчера, 13:38Fun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

Вчера, 12:06Шоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

Вчера, 07:26Психология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

Вчера, 05:05Events

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

15 сентябряТехно

Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

15 сентябряШоу-бизнес

Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

15 сентябряШоу-бизнес

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

15 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

15 сентябряШоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

15 сентябряFun

"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

15 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 15 сентября: у Весов будет хорошее настроение, а Скорпион столкнется с трудностями

14 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять