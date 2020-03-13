Получила 390 тысяч долларов: поход в магазин обеспечил женщину до конца жизни

На эти деньги счастливица планирует закрыть долги, а остаток отложить на будущее

Мэри Энн Дэвис из американского города Сент-Клер-Шорс, штат Мичиган, зашла в местный магазин и на сдачу купила несколько лотерейных билетов за шесть долларов. Это помогло женщине обеспечить себя до конца жизни.

"Решила взять три билета Lucky For Life Easy Picks на сдачу с покупки. Просканировала их спустя несколько дней, даже не рассчитывая на удачу. Но когда я зашла на сайт, где купила билет, я поняла, что победа в моих руках", – рассказывает американка в комментарии для информационного портала UPI.

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Сообщается, что Мэри Энн Дэвис предложили получать 25 тысяч долларов ежегодно на протяжении всей жизни. Однако победительница лотерее предпочла забрать весь выигрыш целиком. После выплаты налогов американка получила 390 тысяч долларов. На эти деньги она планирует закрыть долги, а остаток отложить на будущее.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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