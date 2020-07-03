Полячка показала на фото свои 158-сантиметровые волосы

Малгожата Кульчик утверждает, что она никогда не стриглась

34-летнюю Малгожату Кульчик из Польши в социальных Сетях называют "живой Рапунцель" – длина ее волос составляет 158 сантиметров, что даже чуть больше роста. На внешность женщины обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

По словам Кульчик, она никогда не делала стрижку, а подравнивала кончики последний раз более пяти лет назад.

Малгожата Кульчик отрастила очень длинные волосы Фото: Instagram | Miss_longhair

"Мужчины не могут поверить, что это мои натуральные волосы. Они говорят, что это красиво, впечатляюще и женственно. Многие даже влюбляются!" – хвастается Малгожата, которая сейчас живет в Лондоне.

Полячка моет волосы три раза в неделю и каждый день старается придумывать новые прически. Всем, кто хочет отрастить роскошную шевелюру, она советует запастись терпением и следить за здоровьем всего организма.

"Заботьтесь о своем теле, ешьте здоровую пищу, пейте больше воды, занимайтесь спортом и избегайте стресса", – резюмировала Малгожата.

Напомним, ранее мы рассказывали об одесситке Алене Кравченко, которую еще называют живой Рапунцель. Женщина прославилась благодаря своим двухметровым волосам, которые отращивает с пятилетнего возраста.

Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра

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