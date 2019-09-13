Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Польза пиццы, вомбаты и смена подгузников: за что раздали Шнобелевскую премию 2019

В Гарвардском университете наградили ученых за сомнительные достижения в науке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30

Шнобелевскую премию 2019 за сомнительные достижения в науке вручили в Гарвардском университете. Церемония прошла 12 сентября и стала 29-й по счету. Победители в 10 номинациях получили 10 триллионов зимбабвийских долларов (примерно 40 американских центов), пластиковые стаканчики с безделушками и дипломы, сообщает HuffPost.

Смотрите видео: за какие глупые и бесполезные опыты награждают ученых

Вручали премии настоящее нобелевские лауреаты – Эрик Маскин, Рич Робертс и Джером Фридман. При получении награды у каждого из победителей была ровно одна минута, чтобы произнести свою речь. За хронометраж отвечала восьмилетняя девочка, которая, по истечению времени, перебивала ученых фразой "Пожалуйста, хватит уже, мне скучно!".

Шнобелевская премия 2019: кому и за что вручили

  • Премию мира присудили исследователям из Великобритании и Сингапура за измерение уровня удовольствия, которое получает человек, который смог почесать зудящее место.
  • В номинации "Психология" победил немецкий ученый за корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.
  • Наградой в номинации "Химия" может похвастаться японский профессор, который подсчитал объем слюны, ежедневно выделяемой ребенком в возрасте пяти лет. Эксперименты японец проводил на собственных детях.
  • Ученые из Нидерландов получили награду в области экономики, узнав, какие деньги грязнее всего. Оказалось, что лучше всего поддаются загрязнению и развитию бактерий банкноты из Румынии.
  • В номинации "Физика" наградили ученых, узнавших, почему и как вомбаты испражняются кубиками.
  • Премия в номинации "Биология" досталась международной команде ученых, которые показали, что намагниченные мертвые тараканы намного дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые.
  • В области анатомии победа досталась французам за "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей". 
  • Премия по медицине досталась итальянскому ученому Сильвано Галосю. Он доказал, что пицца, приготовленная в Италии, может защитить от болезней и смерти от рака пищеварительной системы.
  • В области медицинского образования премию вручили ученым, которые представили систему обучения медиков с использованием звуковых сигналов, которые обычно применяют для тренировки собак.
  • Инженер из Ирана Иман Фарабахш был удостоен премии за аппарат для смены подгузников

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) вручается ежегодно начиная с 1991 года за забавные научные достижения, которые "сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься". 

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Эрекция по маркам и слюна для очистки поверхностей: вручили Шнобелевскую премию-2018 Ученому вручили премию за определение мухи в бокале вина по запаху
видео прикол шнобелевская премия гарвард
Реклама

Новости партнеров

Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать

Популярные статьи

Сегодня, 13:28Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 20:06Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

11 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

11 сентябряШоу-бизнес

Ксения Собчак о свадьбе: "Максим знал все с самого начала"

11 сентябряFood

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

11 сентябряШоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

11 сентябряFun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 сентябряТехно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

11 сентябряLifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата, история и традиции

10 сентябряТехно

Apple представила iPhone 11: озвучена цена и дата старта продаж

10 сентябряПсихология

Как научиться управлять эмоциями всего за три секунды: метод телеведущего

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
7 мифов о питании, которые пора забыть
7 мифов о питании, которые пора забыть
Одна из самых красивых бегуний. Фото
Одна из самых красивых бегуний. Фото