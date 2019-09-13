Польза пиццы, вомбаты и смена подгузников: за что раздали Шнобелевскую премию 2019

В Гарвардском университете наградили ученых за сомнительные достижения в науке

Шнобелевскую премию 2019 за сомнительные достижения в науке вручили в Гарвардском университете. Церемония прошла 12 сентября и стала 29-й по счету. Победители в 10 номинациях получили 10 триллионов зимбабвийских долларов (примерно 40 американских центов), пластиковые стаканчики с безделушками и дипломы, сообщает HuffPost.

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Вручали премии настоящее нобелевские лауреаты – Эрик Маскин, Рич Робертс и Джером Фридман. При получении награды у каждого из победителей была ровно одна минута, чтобы произнести свою речь. За хронометраж отвечала восьмилетняя девочка, которая, по истечению времени, перебивала ученых фразой "Пожалуйста, хватит уже, мне скучно!".

Шнобелевская премия 2019: кому и за что вручили

Премию мира присудили исследователям из Великобритании и Сингапура за измерение уровня удовольствия, которое получает человек, который смог почесать зудящее место.

В номинации "Психология" победил немецкий ученый за корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

Наградой в номинации "Химия" может похвастаться японский профессор, который подсчитал объем слюны, ежедневно выделяемой ребенком в возрасте пяти лет. Эксперименты японец проводил на собственных детях.

Ученые из Нидерландов получили награду в области экономики, узнав, какие деньги грязнее всего. Оказалось, что лучше всего поддаются загрязнению и развитию бактерий банкноты из Румынии.

В номинации "Физика" наградили ученых, узнавших, почему и как вомбаты испражняются кубиками.

Премия в номинации "Биология" досталась международной команде ученых, которые показали, что намагниченные мертвые тараканы намного дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые.

В области анатомии победа досталась французам за "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей".

Премия по медицине досталась итальянскому ученому Сильвано Галосю. Он доказал, что пицца, приготовленная в Италии, может защитить от болезней и смерти от рака пищеварительной системы.

В области медицинского образования премию вручили ученым, которые представили систему обучения медиков с использованием звуковых сигналов, которые обычно применяют для тренировки собак.

Инженер из Ирана Иман Фарабахш был удостоен премии за аппарат для смены подгузников

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) вручается ежегодно начиная с 1991 года за забавные научные достижения, которые "сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься".

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