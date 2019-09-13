Польза пиццы, вомбаты и смена подгузников: за что раздали Шнобелевскую премию 2019
В Гарвардском университете наградили ученых за сомнительные достижения в науке
Шнобелевскую премию 2019 за сомнительные достижения в науке вручили в Гарвардском университете. Церемония прошла 12 сентября и стала 29-й по счету. Победители в 10 номинациях получили 10 триллионов зимбабвийских долларов (примерно 40 американских центов), пластиковые стаканчики с безделушками и дипломы, сообщает HuffPost.
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Вручали премии настоящее нобелевские лауреаты – Эрик Маскин, Рич Робертс и Джером Фридман. При получении награды у каждого из победителей была ровно одна минута, чтобы произнести свою речь. За хронометраж отвечала восьмилетняя девочка, которая, по истечению времени, перебивала ученых фразой "Пожалуйста, хватит уже, мне скучно!".
- Премию мира присудили исследователям из Великобритании и Сингапура за измерение уровня удовольствия, которое получает человек, который смог почесать зудящее место.
- В номинации "Психология" победил немецкий ученый за корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.
- Наградой в номинации "Химия" может похвастаться японский профессор, который подсчитал объем слюны, ежедневно выделяемой ребенком в возрасте пяти лет. Эксперименты японец проводил на собственных детях.
- Ученые из Нидерландов получили награду в области экономики, узнав, какие деньги грязнее всего. Оказалось, что лучше всего поддаются загрязнению и развитию бактерий банкноты из Румынии.
- В номинации "Физика" наградили ученых, узнавших, почему и как вомбаты испражняются кубиками.
- Премия в номинации "Биология" досталась международной команде ученых, которые показали, что намагниченные мертвые тараканы намного дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые.
- В области анатомии победа досталась французам за "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей".
- Премия по медицине досталась итальянскому ученому Сильвано Галосю. Он доказал, что пицца, приготовленная в Италии, может защитить от болезней и смерти от рака пищеварительной системы.
- В области медицинского образования премию вручили ученым, которые представили систему обучения медиков с использованием звуковых сигналов, которые обычно применяют для тренировки собак.
- Инженер из Ирана Иман Фарабахш был удостоен премии за аппарат для смены подгузников
Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) вручается ежегодно начиная с 1991 года за забавные научные достижения, которые "сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься".
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