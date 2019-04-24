Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Узнайте о главных традициях и обычаях поминальных или родительских дней

Радоницу в 2019 году отмечаем 7 мая Фото: Depositphotos

Радоница, гробки, проводы, поминальные или родительские дни – так в православном календаре называют специальные даты, когда верующие вспоминают усопших. Радоница в 2019 году выпадает на вторник, 7 мая. В этот день нужно пойти на кладбище, чтобы отметить Воскресение Христово с умершими родственниками, поделиться с ними радостью от того, что Христос воскрес, а смерть и зло были побеждены.

"Сегодня" пишут о традициях, обычаях и приметах Радоницы 2019, а также о том, что можно и нельзя делать в поминальные или родительские дни 2019.

Почему Радоница: история праздника

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, праздник Радоница отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Само его название привилось от общеславянского языческого весеннего праздника с поминовением умерших, называвшегося Навьим днем, Могилками, Радаваницами или Тризнами. Этимологически слово "радоница" восходит к словам "род" и "радость", причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников – сразу после Светлой пасхальной недели – как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь.

Поминальных дни 2019: главные обычаи

Накануне родительской субботы православные христиане идут в церковь – именно вечером в пятницу и утром в субботу в церквях читается великая панихида, посвященная поминовению умерших. По устоявшейся традиции, люди подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души.

7 мая – поминальный день Фото: Depositphotos

По традиции, окно в доме в этот день оставляют открытым, дабы дух покойного родственника мог беспрепятственно попасть в жилище и навести родню.

Что святить в церкви на Радоницу 2019

Верующие часто задают вопросы, что нести на Радоницу в церковь, что нужно нести на кладбище, что нужно делать на кладбище? Поскольку время Великого поста после Пасхи уже закончилось, в церковь можно принести практически любые продукты и напитки, кроме алкогольных. Также не следует приносить мясо и продукты на его основе. Еда обычно просто отдается нуждающимся.

Гробки 2019: что нельзя делать

Убирать могилы и красить ограды на кладбище лучше заранее, а в этот день просто принести цветы, помолиться, поставить в храме свечу за упокой.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой, копать огород. По поверьям, всё, посаженное на огороде в этот день, будет плохо всходить и расти.

В день Радоницы и на протяжении всей поминальной недели нельзя называть усопших покойниками. Считается, что они сейчас всё слышат, поэтому лучше говорить "родственники", "близкие".

Запрещается пить и курить на кладбище. В этот день нельзя также ругаться, сквернословить.

Ничего не нужно нести в дом с кладбища. Если найдете во дворе венок или цветы с кладбища, землю или рассыпанную соль, нужно все это вымести до ближайшего перекрестка.

Считается, что маленьким детям и беременным женщинам лучше вовсе не ходить на кладбище. Лучше вместо этого пойти в храм.

Напомним, 27 апреля в Храме Гроба Господня состоится Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019. Также мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019.

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