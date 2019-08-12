Помогает всегда: девушка нашла лучший способ мести соседям

Некоторые комментаторы в сети одобрили такую идею, однако многие сочли ее странной и пугающей

В сети дали интересный совет, как отомстить шумным соседям Фото: Depositphotos

Больше 20 тысяч лайков на платформе Reddit собрал пост девушки под ником Francesca_alessandra, которая посоветовала читателям интересный способ, как можно отомстить соседям, которые шумят по ночам.

Так, активистка рассказала, что ее соседи часто громко включают посреди ночи музыку, телевизор и нередко сильно кричат, когда занимаются сексом. "У меня самой после этого появляется отвращение к сексу. Не могу их больше терпеть", – пожаловалась девушка.

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Пользовательница неоднократно приходила к соседям и вежливо просила их перестать шуметь, однако ее просьбы не принесли результата. Тогда она придумала оригинальный способ отомстить: записать звуки их секса и затем проигрывать эту запись соседям каждый раз, когда они снова начинают беспокоить ее.

Некоторые комментаторы одобрили такую идею, однако многие сочли ее странной и пугающей. "Я знаю, что тебя это раздражает, но записывать звуки секса людей без их на то согласия жутко и неправильно", – написал один из юзеров. Вместо этого люди советовали ей обратиться в полицию или пожаловаться управляющей компании.

Напомним, японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов. Кроме этого, мы писали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

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