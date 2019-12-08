Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

Женщина упала с лестницы у себя дома

Лабрадор помог ребенку вызвать скорую помощь и спас хозяйку Фото: Bogdan Todoran / Unsplash

36-летнюю Мию Эллери из британского города Престон, графство Ланкашир, спас лабрадор. Пес помог шестилетней дочери хозяйки вызвать скорую помощь, сообщает таблоид The Sun.

По информации журналистов издания, женщина упала с лестницы у себя дома. Она ушибла спину и позвоночник, поэтому не могла самостоятельно встать и не чувствовала рук. Британка звала на помощь, но ее шестилетняя дочь Хонор смотрела мультфильм в наушниках и не слышала криков.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Эллери дала команду своему псу по кличке Бентли привести дочь. Лабрадор побежал в гостиную и буквально стащил с девочки наушники. В результате Хонор пришла матери на помощь и вызвала врачей.

Ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. Кроме того, мы рассказывали о собаке, которая спасла американца от 50 лет тюрьмы. А в китайском округе Юньчэн, провинция Шаньси, золотистый ретривер также спас своего хозяина от смерти. Когда владелец животного упал в обморок, пес дождался машины скорой помощи и отвел медиков в нужное место.

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