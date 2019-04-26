Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Узнайте, когда будет Поливальный понедельник 2019 и что нужно делать в этот день

Поливальный понедельник Фото: Pixabay

Когда придет Поливальный понедельник в 2019 году, как себя вести в мокрый понедельник, какие традиции и обычаи сохранились до наших дней, читайте в нашей статье.

Первый понедельник после Пасхи 2019 называется мокрый или Поливальный понедельник. И не зря, ведь в этот день есть удивительная традиция, когда парни окатывают водой девушек с ног до головы.

В 2019 году Поливальный понедельник наступит 29 апреля. Это будет выходной день, поскольку именно на понедельник переносится выходной с праздничного воскресенья.

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Понедельник после Пасхи: традиции дня

До наших дней сохранилась давняя традиция обливаться водой. Обычно парни щедро обливают девушек, чтобы те были красивыми и здоровыми. Девушки же, в свою очередь, одаривают за это парней пасхальными яйцами.

Ну, а там кто попадется под поток льющейся воды, тот и получит дозу здоровья, очищения и веселья. Но это в том случае, если погода в понедельник после Пасхи стоит теплая и солнечная. А вот по холоду можно и простуду схлопотать, если долго оставаться мокрыми.

Этот мокрый и веселый народный обряд обливания в Поливальный понедельник связан с весенним очищением тела и души при помощи воды. Ведь она издавна наделялась целебными свойствами, особенно во время церковных праздников.

Поливальный понедельник: как отмечают славяне

Традиции Поливального понедельника сохранились в Украине и в других славянских странах – России, Польше, Чехии, Венгрии.

Так в Украине в Поливальный понедельник, помимо самих обливаний, было принято ходить друг к другу в гости, дарить крашенки и христосоваться. Также крестники ходили к своим крестным с волочильными (величальными) угощениями – пасками, крашенками, пирогами. Отсюда еще одно название понедельника после Пасхи Волочильный. В ответ крестные также одаривали детей подарками и гостинцами, а еще передавали поклоны родителям.

В некоторых регионах мокрая традиция длилась не один, а целых три дня подряд: во вторник уже девушки обливали парней, а в среду – все подряд друг друга.

А в Польше и Чехии, к примеру, помимо воды девушек еще и слегка хлестали вербовыми веточками в знак симпатии и для здоровья. Согласно приметам, если девушка оставалась не облитой водой и не побитой ветками, она рисковала не выйти замуж в этом году.

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