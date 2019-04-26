Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Узнайте, когда будет Поливальный понедельник 2019 и что нужно делать в этот день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Поливальный понедельник
Поливальный понедельник
Фото: Pixabay

Когда придет Поливальный понедельник в 2019 году, как себя вести в мокрый понедельник, какие традиции и обычаи сохранились до наших дней, читайте в нашей статье.

Первый понедельник после Пасхи 2019 называется мокрый или Поливальный понедельник. И не зря, ведь в этот день есть удивительная традиция, когда парни окатывают водой девушек с ног до головы.

В 2019 году Поливальный понедельник наступит 29 апреля. Это будет выходной день, поскольку именно на понедельник переносится выходной с праздничного воскресенья.

Читайте также
Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке

Понедельник после Пасхи: традиции дня

До наших дней сохранилась давняя традиция обливаться водой. Обычно парни щедро обливают девушек, чтобы те были красивыми и здоровыми. Девушки же, в свою очередь, одаривают за это парней пасхальными яйцами.

Ну, а там кто попадется под поток льющейся воды, тот и получит дозу здоровья, очищения и веселья. Но это в том случае, если погода в понедельник после Пасхи стоит теплая и солнечная. А вот по холоду можно и простуду схлопотать, если долго оставаться мокрыми.

Этот мокрый и веселый народный обряд обливания в Поливальный понедельник связан с весенним очищением тела и души при помощи воды. Ведь она издавна наделялась целебными свойствами, особенно во время церковных праздников.

Читайте также
Куда поехать в Украине весной: ТОП-4 бюджетных направлений

Поливальный понедельник: как отмечают славяне

Традиции Поливального понедельника сохранились в Украине и в других славянских странах – России, Польше, Чехии, Венгрии.

Так в Украине в Поливальный понедельник, помимо самих обливаний, было принято ходить друг к другу в гости, дарить крашенки и христосоваться. Также крестники ходили к своим крестным с волочильными (величальными) угощениями – пасками, крашенками, пирогами. Отсюда еще одно название понедельника после Пасхи  Волочильный. В ответ крестные также одаривали детей подарками и гостинцами, а еще передавали поклоны родителям.

В некоторых регионах мокрая традиция длилась не один, а целых три дня подряд: во вторник уже девушки обливали парней, а в среду – все подряд друг друга.

А в Польше и Чехии, к примеру, помимо воды девушек еще и слегка хлестали вербовыми веточками в знак симпатии и для здоровья. Согласно приметам, если девушка оставалась не облитой водой и не побитой ветками, она рисковала не выйти замуж в этом году.

Ранее мы рассказывали, какие будут церковные праздники и посты в мае 2019.

Смотрите видео о пасхальных выходных:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поливальный понедельник 2019: приметы и что нельзя делать Поздравления с Пасхой 2019 своими словами и короткие смс Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки
вода Пасха поливальный понедельник
Реклама

Новости партнеров

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Жгучая красотка, которая
Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами

Популярные статьи

Сегодня, 12:36Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:29Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Сегодня, 09:17Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:51Техно

В Индийском океане нашли самое странное существо на Земле: видео

Сегодня, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

Вчера, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:26Fun

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Вчера, 09:35Техно

Обновления Windows 10 в мае готовят неприятный сюрприз

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 05:51Fun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

24 апреляFun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Новости партнеров

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина вышла замуж
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина вышла замуж
Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения
Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Названа скрытая опасность хлеба
Названа скрытая опасность хлеба