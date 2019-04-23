Попала в словарь: с Меган Маркл произошел новый конфуз

Имя и фамилия герцогини используются как глагол в значении "забанить"

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган Маркл, жена герцога Сассекского, неожиданно попала в словарь британского городского сленга Urban Dictionary. Случилось это несколько месяцев назад, но общественность узнала о произошедшем только сейчас.

Авторы лексикографического издания пишут, что имя и фамилия герцогини используются как глагол в значении "забанить" и прекратить общаться с кем-то, когда тебя что-то не устраивает. По данным СМИ, такую "славу" Меган получила из-за ее поведения в королевской семье, в частности из-за слухов о трудных отношениях с Кейт Миддлтон и обслуживающим персоналом, а также публичной ссоры со своим отцом.

"Она "меганмарклила" своих друзей, когда стала знаменитой", "Она "меганмарклила" своих сестер из Бронкса",— приводит словарь сленга примеры употребления нового глагола.

Некоторые юзеры в интернет-дискуссиях на тему такого словообразования назвали его безжалостным и шокирующим.

Напомним, ранее герцогиня Сассекская заявила, что не нуждается в услугах королевских акушеров, которых назвала "мужчинами в костюмах". Тем самым, оскорбив королевских врачей. Также Меган Маркл нагрубила австралийскому актеру и комику.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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